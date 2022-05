Telefónica schnappt sich Be-Terna

Telefónica Tech, Spezialist für IT-Dienstleistungen im Bereich digitale Transformation, hat die Übernahme von Be-Terna bekanntgegeben. Das akquirierte Unternehmen zählt der Mitteilung zufolge zu den fünf grössten Microsoft-Dynamics-Partnern. Be-Terna beschäftige über 1000 Mitarbeitende an insgesamt 28 Standorten im DACH-Raum, Osteuropa sowie Skandinavien und habe 2021 einen Jahresumsatz von 121 Millionen Euro erzielt. In der Schweiz befinden sich die Niederlassungen im luzernischen Root sowie in Zürich.

Nun übernimmt Telefónica Tech, das zum gleichnamigen spanischen Telco-Riesen gehört, für bis zu 350 Millionen Euro sämtliche Anteile von Be-Ternas bisherigem Partner, der Deutschen Private Equity (DPE), und anderen Minderheitsaktionären. Die Transaktion impliziere eine Bewertung des Unternehmens mit dem knapp 14-fachen des Bruttobetriebsgewinns, teilt das Unternehmen mit.

Christian Kranebitter, Gründer von Be-Terna, lässt sich wie folgt zitieren: "Dies ist ein wichtiger Wendepunkt in der Entwicklung von Be-Terna." Der Zusammenschluss mit Telefónica Tech sei der logische nächste Schritt in der eigenen Entwicklung. Der Abschluss der Transaktion muss noch durch das deutsche Bundeskartellamt genehmigt werden.