Temenos kann nicht mit Markterwartungen mithalten

Temenos hat im zweiten Quartal 2023 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gehalten und den Gewinn moderat gesteigert. Gleichzeitig bekräftigte der Bankensoftwarespezialist die Ziele für das Gesamtjahr.

In den Monaten von April bis Juni lag der Umsatz bei 239 Millionen US-Dollar, was in etwa jenem des Vorjahrs entspricht. Die Lizenzeinnahmen für Software stiegen um 2% auf 102,8 Millionen.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 84,7 Millionen Dollar, ein Plus von 8% . Die entsprechende Marge legte auf 35,4% zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn pro Aktie von 0,87 Dollar (+5%).

Wiederkehrende Umsätze steigen

Interimschef Andreas Andreades zeigte sich an einer Telefonkonferenz mit der Leistung zufrieden. Der Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, und somit sei man auch für die zweite Jahreshälfte gut aufgestellt.

Das Management verwies dabei auch auf das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze. Diese seien um 14% auf 666,8 Millionen Dollar angestiegen.

Nach Regionen betrachtet sei die Performance in den USA "stark" gewesen und in Europe "solide". In Europa geht Temenos von einer weiteren Erholung im zweiten Halbjahr aus. Insgesamt konnte Temenos neun neue Kunden gewinnen.

Im Bereich "Services" sei der Umsatz indes zurückgegangen. Hier fährt Temenos eine Strategie, verstärkt mit Partnern zusammenarbeiten zu wollen. Zwar gehe der Umsatz zurück, gleichzeitig seien aber auch die Kosten in dem Bereich rückläufig.

Keine News zu Übernahme und neuer Führung

Für das laufende Jahr bestätigte Temenos die Prognose: Die Westschweizer Gesellschaft rechnet weiterhin mit einem Wachstum der Software-Lizenzeinnahmen von mindestens 6%. Der EBIT dürfte der Prognose zufolge 7% höher liegen und der Gewinn je Aktie mindestens um 6%steigen.

Nichts Neues gab zur laufenden Chef-Suche. Darauf angesprochen sagte der CEO ad interim lediglich, diese sei unter der Leitung des Präsidenten und des Verwaltungsrats noch im Gange.