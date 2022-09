Tencent investiert 300 Millionen in Gameentwickler Ubisoft

, rankten sich auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Übernahme des französischen Gameentwicklers Ubisoft. Als potenzielle Käufer wurden unter anderem Sony, eine grössere Beteiligungsgesellschaft oder der chinesische Techkonzern Tencent ins Spiel gebracht. Nach den Übernahmen von Activision Blizzard durch Microsoft und Bungie durch Sony rankten sich auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Übernahme des französischen Gameentwicklers Ubisoft. Als potenzielle Käufer wurden unter anderem Sony, eine grössere Beteiligungsgesellschaft oder der chinesische Techkonzern Tencent ins Spiel gebracht.

Das französische Studio, das von 5 Brüdern gegründet wurde, betonte jedoch stets, dass es gerne unabhängig bleiben würde. Nun scheint der Entwickler von Games wie Assassins Creed, Rainbow Six oder Far Cry diese Position festigen zu können. In einem Communiqué teilte das Unternehmen mit, dass eine neue Vereinbarung mit Tencent unterzeichnet wurde.

Konkret investiert der chinesische Konzern 300 Millionen Euro in die Guillemot Brothers Limited Holding der Gründerfamilie, die auch Haupt­aktionär von Ubisoft ist. Davon sind 200 Millionen Euro für den Kauf von Aktien und 100 Millionen Euro für eine Kapitalerhöhung bestimmt, schreibt Ubisoft. Tencent erwirbt somit eine wirtschaftliche Beteiligung von 49,9% und 5% der Stimmrechte an der Holding.

So soll der Spieleentwickler auch weiterhin ausschliesslich von der Familie Guillemot kontrolliert werden. Tencent wird künftig auch nicht im Ver­wal­tungs­rat der Holding vertreten sein und erhält keine Zustimmungs- oder Vetorechte. Darüber hinaus gewährte der chinesische Konzern der Holding ein langfristiges Darlehen, um deren Schulden zu refinanzieren.

Tencent soll aktuell insgesamt 11,3% der Anteile von Ubisoft selbst halten. Im Rahmen der neu getroffenen Vereinbarung könnte dieser Wert in Zukunft auf bis zu 16,8% steigen.