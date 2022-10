Teradata hat neuen Regionalchef für die Schweiz und Deutschland

Thomas Schröder ist bei Teradata neuer Vice President Central Europe. Er werde sich in dieser Funktion auf die Kundschaft in der Schweiz und Deutschland fokussieren, teilten die Experten für Data-Analytics-Technologie mit. Schröder hat den Job laut seinem Linkedin-Profil bereits im August angetreten. Für seinen neuen Arbeitgeber soll er die Go-to-Market-Strategie in der Region verantworten und eine neue Wachstumsphase einleiten.

Vor einem Jahr hatte Liliana Scheck das Schweizer Geschäft des Analytics-Spezialisten übernommen. Ihr Fokus liegt auf der strategischen Kooperation mit lokalen und globalen Partnern, hiess es damals.

Schröder bringt wie Scheck mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Zudem betont sein neuer Arbeitgeber, seine Expertise in den Bereichen Strategie und Transformation. Laut seinem Linkedin-Profil kommt er von Vodafone, wo er während der letzten knapp 8 Jahre als Director Central and Eastern Europe im Geschäftskundensegment geamtet hat. Davor war er rund 4 Jahre Geschäftsführer der Enterprise and Partner Group von Microsoft in Deutschland, hat kurz für Oracle gearbeitet und davor gut 4 Jahre als Managing Director Sun Microsystems Germany. Die ersten 11 Jahre seiner beruflichen Karriere hat er bei Philips Business Communications verbracht, wo er dem Deutschlandgeschäft vorstand.