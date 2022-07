Teslas KI-Chef geht

Ab 2017 war Andrej Karpathy bei Tesla tätig und dabei unter anderem für das Fahrassistenz-System des Autobauers zuständig. Nun verlasse er das Unternehmen, gab er auf Twitter bekannt. Karpathy, ein Experte für Deep Learning und Computer Vision, leitete die KI-Abteilung und war einer der führenden Personen hinter der Entwicklung von Teslas Autopilot.

"Es war mir eine grosse Freude, Tesla in den letzten 5 Jahren bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen, und es ist eine schwierige Entscheidung, sich zu trennen", so Karpathy. Er habe keine konkreten Pläne, was als Nächstes komme. Er wolle aber seine "Leidenschaft rund um die technische Arbeit im Bereich KI, Open Source und Bildung" wieder aufgreifen. Vor seiner Zeit bei Tesla arbeitete Karpathy als Forscher bei der Stiftung OpenAI und bei Google Deep Mind. Er verfügt über einen Doktortitel der Stanford University, wo er auch Kurse zum Thema neuronale Netzwerke für visuelle Erkennung konzipiert und unterrichtet hat.

Der Manager war zuvor bereits 4 Monate lang beurlaubt, was Gerüchte schürte, er verlasse den Autobauer. Der Austritt scheint einvernehmlich zu sein, zumindest antwortete CEO Elon Musk auf Twitter freundlich.

Teslas Fahrerassistenz-Software wird derzeit nach einer Serie von Unfällen von der US-Regierung untersucht. Vor Kurzem gab der Hersteller zudem Entlassungen in der zuständigen Abteilung bekannt. Laut 'The Verge' mussten rund 200 Angestellte ihren Platz räumen.