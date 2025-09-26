Tessin beschafft VMware-Lizenzen

26. September 2025 um 10:29
Abo
image
Foto: Patrizia Berta / Unsplash

Der Auftrag geht an UMB. Der kantonale Informatikdienst äussert sich zum Gebrauch von VMware und einem möglichen Umstieg.

Das Tessiner Centro sistemi informativi (CSI) erneuert seine VMware-Lizenzen. Der kantonale Informatikdienst hat in einer Ausschreibung den Zuschlag an UMB erteilt. Die Lizenzen laufen von 2025 bis 2028 und haben einen Preis von rund 571'000 Franken. Eingegangen waren zwei Angebote.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Neue App in Luzern wirft Fragen zum Datenschutz auf

Eine Interpellation im Stadtparlament verlangt Antworten zur App "Bontrebo" der Sozialen Dienste. Auch, weil deren Daten in der Azure-Cloud gespeichert werden.

publiziert am 26.9.2025
imageAbo

Misstöne rund um das Thurgauer Amt für Informatik

Laut der 'Thurgauer Zeitung' stehen happige Vorwürfe unter anderem zu Beschaffungen im Raum. Der Amtsleiter weist die Anschuldigungen zurück.

publiziert am 26.9.2025
image

Landrat setzt PUK zu BLKB und Radicant ein

Das Parlament von Basel-Land beschliesst eine Untersuchungskommission zu dem Millionenabschreiber bei der Kantonalbank.

publiziert am 26.9.2025
image

Thurgau senkt Budget für Digitalisierung

Der Kanton will seine Digitalisierung weitertreiben, das Budget soll aber im Vergleich zu den letzten Jahren tiefer ausfallen.

publiziert am 26.9.2025