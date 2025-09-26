Tessin beschafft VMware-Lizenzen

Abo
Neue App in Luzern wirft Fragen zum Datenschutz auf
Eine Interpellation im Stadtparlament verlangt Antworten zur App "Bontrebo" der Sozialen Dienste. Auch, weil deren Daten in der Azure-Cloud gespeichert werden.
