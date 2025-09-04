The Pascal: Stimmen Sie jetzt für Ihre Favoriten ab

4. September 2025 um 15:30
  • channel
  • the pascal
  • DEA
image
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Midjourney

Die Jury hat die Finalistinnen und Finalisten für "The Pascal" ausgewählt. Bestimmen Sie nun mit, wer die Auszeichnung zur IT-Persönlichkeit des Jahres verdient hat.

Im Rahmen der Digital Economy Awards vergibt inside-it.ch zum dritten Mal "The Pascal". Der Award zeichnet die IT-Persönlichkeit des Jahres aus, die Ausserordentliches geleistet und die Schweiz punkto Digitalisierung vorangebracht hat. Wir stellen die fünf Nominierten vor.

  • image

    Stephanie Wickihalder

    Swiss Fintech Innovations

    Als Präsidentin von Swiss Fintech Innovations trägt Stephanie Wickihalder massgeblich zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Schweizer Finanzbranche bei.

Erfahren Sie mehr über Stephanie Wickihalder

  • image

    Alina Matyukhina

    Siemens

    Alina Matyukhina ist Global Head of Cybersecurity bei Siemens Smart Infrastructure und setzt sich als Mentorin für die Nachwuchsförderung und mehr Diversität in der Branche ein.

Erfahren Sie mehr über Alina Matyukhina

  • image

    José Lopez

    Convotis

    José Lopez (CEO Convotis Group) gilt als Unternehmer mit Weitsicht und wichtige Stimme für eine zukunftsfähige digitale Schweiz. Geschätzt wird er darüber hinaus für sein Engagement in der Förderung junger Talente.

Erfahren Sie mehr über José Lopez

  • image

    Pascal Lamia

    Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs)

    Als Vizedirektor des Bacs trägt Pascal Lamia massgeblich zur Widerstandsfähigkeit des Landes bei und setzt wichtige Impulse für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Cyberrisiken.

Erfahren Sie mehr über Pascal Lamia

  • image

    Thomas Dübendorfer

    SICTIC

    Thomas Dübendorfer hat als Präsident und Mitgründer von SICTIC ein wichtiges Netzwerk von Angel-Investoren geschaffen und damit das Startup-Ökosystem massgeblich geprägt.

Erfahren Sie mehr über Thomas Dübendorfer

Der Award "The Pascal" zeichnet die IT-Persönlichkeit des Jahres aus. Er wird am 13. November 2025 im Rahmen des Digital Economy Awards im Hallenstadion in Zürich vergeben. Wer einem oder einer der fünf Nominierten eine Stimme abgeben will, kann das ab sofort tun. Die Stimmen aus dem Onlinevoting zählen 50%, jene der Jury ebenfalls 50%.

Jetzt abstimmen


Wer am Anlass mit Galadinner dabeisein möchte, kann sich bereits jetzt einen Tisch sichern. Unsere Leserinnen und Leser erhalten einen Tisch mit acht Plätzen zum Vorteilspreis. Dafür wählen Sie beim Check-out "Inside IT" aus.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Salesforce ersetzt Support-Mitarbeitende durch KI

Er habe das Support-Team durch den Einsatz von KI-Chatbots von 9000 auf 5000 Leute reduzieren können, brüstete sich CEO Marc Benioff.

publiziert am 4.9.2025
image

Pocketbook akquiriert belgische Ionnyk

Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.

publiziert am 3.9.2025
image

Adesso expandiert nach Singapur

Der neue Standort soll im Oktober eröffnet werden.

publiziert am 3.9.2025
image

SAP investiert Milliarden in digitale Souveränität

Neue Bereitstellungsmodelle für SAP-Lösungen sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Dafür nimmt der Konzern über 20 Milliarden Euro in die Hand.

publiziert am 2.9.2025