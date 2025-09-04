The Pascal: Stimmen Sie jetzt für Ihre Favoriten ab

Im Rahmen der Digital Economy Awards vergibt inside-it.ch zum dritten Mal "The Pascal". Der Award zeichnet die IT-Persönlichkeit des Jahres aus, die Ausserordentliches geleistet und die Schweiz punkto Digitalisierung vorangebracht hat. Wir stellen die fünf Nominierten vor.

Stephanie Wickihalder Swiss Fintech Innovations Als Präsidentin von Swiss Fintech Innovations trägt Stephanie Wickihalder massgeblich zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Schweizer Finanzbranche bei.

Alina Matyukhina Siemens Alina Matyukhina ist Global Head of Cybersecurity bei Siemens Smart Infrastructure und setzt sich als Mentorin für die Nachwuchsförderung und mehr Diversität in der Branche ein.

José Lopez Convotis José Lopez (CEO Convotis Group) gilt als Unternehmer mit Weitsicht und wichtige Stimme für eine zukunftsfähige digitale Schweiz. Geschätzt wird er darüber hinaus für sein Engagement in der Förderung junger Talente.

Pascal Lamia Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) Als Vizedirektor des Bacs trägt Pascal Lamia massgeblich zur Widerstandsfähigkeit des Landes bei und setzt wichtige Impulse für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Cyberrisiken.

Thomas Dübendorfer SICTIC Thomas Dübendorfer hat als Präsident und Mitgründer von SICTIC ein wichtiges Netzwerk von Angel-Investoren geschaffen und damit das Startup-Ökosystem massgeblich geprägt.

Der Award "The Pascal" zeichnet die IT-Persönlichkeit des Jahres aus. Er wird am 13. November 2025 im Rahmen des Digital Economy Awards im Hallenstadion in Zürich vergeben. Wer einem oder einer der fünf Nominierten eine Stimme abgeben will, kann das ab sofort tun. Die Stimmen aus dem Onlinevoting zählen 50%, jene der Jury ebenfalls 50%.