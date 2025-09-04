The Pascal: Stimmen Sie jetzt für Ihre Favoriten ab

Stephanie WickihalderSwiss Fintech Innovations
Als Präsidentin von Swiss Fintech Innovations trägt Stephanie Wickihalder massgeblich zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Schweizer Finanzbranche bei.
Alina Matyukhina ist Global Head of Cybersecurity bei Siemens Smart Infrastructure und setzt sich als Mentorin für die Nachwuchsförderung und mehr Diversität in der Branche ein.
José Lopez (CEO Convotis Group) gilt als Unternehmer mit Weitsicht und wichtige Stimme für eine zukunftsfähige digitale Schweiz. Geschätzt wird er darüber hinaus für sein Engagement in der Förderung junger Talente.
Als Vizedirektor des Bacs trägt Pascal Lamia massgeblich zur Widerstandsfähigkeit des Landes bei und setzt wichtige Impulse für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Cyberrisiken.
Thomas Dübendorfer hat als Präsident und Mitgründer von SICTIC ein wichtiges Netzwerk von Angel-Investoren geschaffen und damit das Startup-Ökosystem massgeblich geprägt.
Er habe das Support-Team durch den Einsatz von KI-Chatbots von 9000 auf 5000 Leute reduzieren können, brüstete sich CEO Marc Benioff.
Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.
Der neue Standort soll im Oktober eröffnet werden.
Neue Bereitstellungsmodelle für SAP-Lösungen sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Dafür nimmt der Konzern über 20 Milliarden Euro in die Hand.