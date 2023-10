Therwil will sein Netz zum zweiten Mal verkaufen

Die Gemeinde Therwil im Kanton Basel-Land besitzt ein in die Jahre gekommenes Kabelfernseh-Netz. Obwohl es ab 1970 erstellt worden ist, sei es "gut ausgebaut und wird jährlich gewartet", heisst es in einem Projektbericht aus dem Jahr 2021, der inside-it.ch vorliegt.

Zu diesem Zeitpunkt suchten die Therwiler einen Käufer, der das Ortsnetz übernimmt und zu einem "flächendeckenden Glasfasernetz ausbaut und betreibt", heisst es in einer aktuellen Ausschreibung auf Simap. Der Wert des Netzes betrug 2021 insgesamt knapp 700'000 Franken. So steht es jedenfalls im erwähnten Bericht.

Nächster Verkaufsversuch

Aber im Jahr 2021 wollte kein Anbieter zuschlagen. Weder zu diesem Preis, noch zu einem anderen. Jetzt will die Gemeinde mit 10'103 Einwohnerinnen und Einwohnern nochmals einen Anlauf nehmen und ihr Ortsnetz doch noch loswerden.

"Der Gemeinderat hat in der Zwischenzeit entschieden, noch einmal in angepasster Form Angebote für den Verkauf des Therwiler Ortsnetzes einzuholen", heisst es auf Simap. Heute seien vereinzelt Glasfaseranschlüsse vorhanden, schreibt uns der Kommunikationsverantwortliche Nicolas Neuenschwander. Darüber hinaus habe die Gemeinde "auf die vor 2 Jahren definierten Auflagen verzichtet". Deshalb würden der Neuausschreibung Chancen eingeräumt, so Neuenschwander.

Keine Preisvorstellungen

Die Eigentumsübertragung soll per 1. Januar 2025 erfolgen. Aber ob das Therwiler Ortsnetz effektiv verkauft werde, "wird vom Gemeinderat erst nach Vorliegen und Auswertung der Angebote entschieden". Es gebe keine konkreten Preisvorstellungen seitens der Gemeinde Therwil.