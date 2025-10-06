Thomas Benz wird Geschäftsleiter von Arrow Schweiz

Der Technologie-Anbieter Arrow Electronics besetzt den Geschäftsführungsposten in der Schweiz mit Thomas Benz. Wie das Unternehmen mitteilt, berichtet Benz künftig an Heribert Karrer, den Regional Director Österreich und Schweiz bei Arrow. Er folgt auf Marco Pierro, der seit Anfang Oktober als Country Manager Switzerland von Check Point amtet.

Der neue Schweiz-Geschäftsführer wechselt von Swiss AI Powerhouse. Dort war er zuletzt als Managing Director tätig. Wie es in der Mitteilung heisst, verantwortete er zuvor von 2021 bis 2023 bei Oracle als Senior Director Cloud die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs. In den Jahren 2020 und 2021 leitete Benz bei Google Cloud als Head of FSI Switzerland das Geschäftsfeld für Finanzdienstleister in der Schweiz.

Sein neuer Vorgesetzter freut sich laut Mitteilung auf die künftige Zusammenarbeit. "Mit seinem tiefgehenden Know-how insbesondere bei Cloud, SaaS und KI wird Thomas Benz das lokale Business gemäss unserer strategischen Ausrichtung weiterentwickeln und den eingeschlagenen Kurs mit unseren Channel Partnern und Hersteller vertrauensvoll fortsetzen", sagt Regional Director Karrer.