Thomas Benz wird Geschäftsleiter von Arrow Schweiz

6. Oktober 2025 um 09:26
image
Thomas Benz. Foto: Arrow Electronics

Der Distributor Arrow Electronics hat einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Marco Pierro gefunden. Thomas Benz übernimmt den Posten per sofort.

Der Technologie-Anbieter Arrow Electronics besetzt den Geschäftsführungsposten in der Schweiz mit Thomas Benz. Wie das Unternehmen mitteilt, berichtet Benz künftig an Heribert Karrer, den Regional Director Österreich und Schweiz bei Arrow. Er folgt auf Marco Pierro, der seit Anfang Oktober als Country Manager Switzerland von Check Point amtet.
Der neue Schweiz-Geschäftsführer wechselt von Swiss AI Powerhouse. Dort war er zuletzt als Managing Director tätig. Wie es in der Mitteilung heisst, verantwortete er zuvor von 2021 bis 2023 bei Oracle als Senior Director Cloud die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs. In den Jahren 2020 und 2021 leitete Benz bei Google Cloud als Head of FSI Switzerland das Geschäftsfeld für Finanzdienstleister in der Schweiz.
Sein neuer Vorgesetzter freut sich laut Mitteilung auf die künftige Zusammenarbeit. "Mit seinem tiefgehenden Know-how insbesondere bei Cloud, SaaS und KI wird Thomas Benz das lokale Business gemäss unserer strategischen Ausrichtung weiterentwickeln und den eingeschlagenen Kurs mit unseren Channel Partnern und Hersteller vertrauensvoll fortsetzen", sagt Regional Director Karrer.
Mehr zum Thema

image

ICT-Arbeitslosigkeit weiterhin höher als Durchschnitt

Im September bleibt die Quote der Arbeitslosen ICT-Fachkräfte höher als der Durchschnitt aller Branchen. Die Zahl der Beschäftigten bleibt seit Anfang 2024 ohne grosse Veränderungen.

publiziert am 6.10.2025
image

Digital Business Transformation Forum thematisiert KI

Das "Digital Business Transformation Forum" stand im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Die Technologie erspart Neueinstellungen sowie Bedienungsanleitungen und ersetzt Propheten.

publiziert am 3.10.2025
image

Schweizer Gütesiegel für KI-Software

Schweizer Entwickler können für ihre Software-Anwendungen und Services künftig ein Gütesiegel anfordern, wenn sie eine KI-Komponente enthalten.

publiziert am 3.10.2025
image

Also verkleinert Konzernleitung

Das Gremium wird von acht auf vier Mitglieder reduziert. Damit will der Distributor Abläufe optimieren.

publiziert am 3.10.2025