Thomas Benz wird Geschäftsleiter von Arrow Schweiz

ICT-Arbeitslosigkeit weiterhin höher als Durchschnitt
Im September bleibt die Quote der Arbeitslosen ICT-Fachkräfte höher als der Durchschnitt aller Branchen. Die Zahl der Beschäftigten bleibt seit Anfang 2024 ohne grosse Veränderungen.
Das "Digital Business Transformation Forum" stand im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Die Technologie erspart Neueinstellungen sowie Bedienungsanleitungen und ersetzt Propheten.
Schweizer Entwickler können für ihre Software-Anwendungen und Services künftig ein Gütesiegel anfordern, wenn sie eine KI-Komponente enthalten.
Das Gremium wird von acht auf vier Mitglieder reduziert. Damit will der Distributor Abläufe optimieren.