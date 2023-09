Thomas Brändle tritt erst kürzer und dann zurück

In dieser Rolle habe er "unter anderem das Projekt zur organisatorischen und technischen Integration der ehemaligen Sage Schweiz in die Infoniqa-Gruppe geleitet", das kürzlich erfolgreich abgeschlossen worden sei, schreibt Brändle auf Linkedin.

Damit sieht er seine Aufgabe offensichtlich als erledigt an. "Ich lege meine operativen Aufgaben per Ende 2023 bei Infoniqa und Run my Accounts nieder und verstärke dafür das Advisory Board von Infoniqa", schreibt Brändle weiter. In dieser Rolle werde er seine Erfahrung "insbesondere bei der Entwicklung innovativer Softwareprodukte einbringen und die Skalierung des Franchise-Modells von Run my Accounts begleiten".

Sein Plan sei es aber, "mittelfristig in die Startup-Welt zurückzukehren", erklärt Thomas Brändle abschliessend.