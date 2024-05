Thomas Büchel verlässt Teamwork

Der SAP-Berater Teamwork gibt einen Wechsel im Schweizer Management bekannt: Dieter De Meyer hat die Leitung des Technology Consulting Teams übernommen und ist damit auch in die Geschäftsleitung eingetreten. Er folgt auf Thomas Büchel, der sich per Ende Mai in die Frühpension verabschieden wird.

"Tom ist ein Teamworker der ersten Stunde und hat seit seinem Eintritt 2008 wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen", sagt Stefan Zapf, CEO von Teamwork Schweiz.

Sein Nachfolger, Dieter De Meyer, ist laut einer Mitteilung seit 2011 beim SAP-Berater tätig und war bisher Stellvertreter von Büchel. Vor seinem Wechsel zu Teamwork war er unter anderem bei T-Systems und Synthes tätig.