Thousandeyes setzt auf den Channel

Der Netzwerküberwachungsspezialist Thousandeyes will zukünftig sein gesamtes Geschäft über den Channel abwickeln. Dies haben Führungskräfte des Unternehmens dem amerika­nischen Technologiemagazin 'CRN' im Rahmen eines Partner Events mit­geteilt. Die Firma wurde im Jahr 2020 für den Preis von fast 1 Milliarde Dollar von Cisco übernommen

Die Mutterfirma wickle derzeit mehr als 90% seines Geschäfts in Nord- und Südamerika über den Channel ab, so der Bericht weiter. Die Angleichung des Marktansatzes von Thousandeyes an den Channel-Fokus von Cisco sei ein wichtiger Meilenstein, so John Moses, Vice President of Partner Sales bei Cisco.

"Unser Erfolg wird sich immer um unsere Partner drehen, daher ist es eine natürliche Entwicklung, dass wir mit Thousandeyes zusammenarbeiten, um unsere Kunden dort zu treffen, wo sie sind", sagte Moses gegenüber ' CRN '. Seit der Übernahme durch Cisco vor fast zwei Jahren habe das Unternehmen ein "erstaunliches Wachstum" mit seinen Cloud- und Internet-Überwachungstechnologien verzeichnet.

Während vorher ein Grossteil der Geschäfte mit den Kunden direkt abgewickelt worden sei, sei es nun an der Zeit "all in" zu gehen, meint Michael Reid, Chief Revenue Officer für Cisco Thousandeyes. "Wir haben gesehen, dass eine Reihe von anderen Akquisitionen den Wechsel zu einem reinen Channel-Geschäft vollzogen haben. Daher ist das eine wirklich grosse Chance für uns", sagte er weiter.

Zudem verriet Reid gegenüber den Journalisten, dass Thousandeyes die am schnellsten wachsende Akquisition innerhalb des Gesamtkonzerns sei. Das in San Francisco ansässige Unternehmen bietet Einblicke in Netzwerke, die nicht im Besitz von Unternehmen sind, einschliesslich Cloud- und öffentliche Netzwerk­verbindungen. Die Plattform von Thousandeyes sei in alle Architekturen von Cisco integriert, so das Unternehmen.