Thüring-Test: Risikomanager von Grossprojekten brauchen Unabhängigkeit

Atlassian kauft KI-Browser für 610 Millionen Dollar
Die Projektmanagementlösung Jira besitzt bereits KI-Funktionen. Nun holt sich Hersteller Atlassian mit The Browser Company weitere KI-Funktionalitäten ins Haus.
