Thurgau, St. Gallen und Appenzell fördern gemeinsam Startups

Ab sofort können Jungfirmen aus dem Thurgau die Förderprogramme der St. Galler Startfelds nutzen. Das Startnetzwerk Thurgau ist zu diesem Zweck eine Kooperation mit der Förderung des Nachbarkantons eingegangen. Ermöglicht wurde diese durch die Thurgauer Kantonalbank (TKB), die Kapital in die Stiftung Startfeld einbringt.

Startfeld unterstützt Gründerinnen und Gründer der Kantone St.Gallen, Appenzell Ausser- und Innerrhoden in allen Phasen der Innovation. Seit 2022 ist die Initiative Teil des Switzerland Innovation Park Ost (SIP Ost). Dank der neuen Vereinbarung könnten nun Thurgauer Start-ups vom Förderprogramm des SIP Ost profitieren, ohne dass sie ihren Firmensitz verlegen müssten, heisst es in der Mitteilung.

Der östliche Ableger des Netzwerks des Innovationsparks wurde erst im Frühling 2021 vom Bundesrat aufgenommen . Zweimal war der Versuch, in St. Gallen einen Innovationspark für die ganze Ostschweiz aufzubauen, an der Qualität des Dossiers gescheitert. Er soll sich auf die Schwerpunkte Gesundheit, Digitalisierung von Geschäftsmodellen sowie Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie konzentrieren. Eingebunden sind neben der Empa auch das St. Galler Kantonsspital, die Ostschweizer Fachhochschule, die Forschungsanstalt RhySearch in Buchs und die Universität St.Gallen.

Unter der Dachmarke Switzerland Innovation umfasst der Innovationspark neben St. Gallen fünf Standortträger: Einen im Umfeld der beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne sowie im Aargau, in der Nordwestschweiz und in Biel.