Thurgau benötigt mehr Geld für IT-Projekte

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat zuhanden des Grossen Rates eine Botschaft für Nachtragskredite zum Budget-Voranschlag 2023 verabschiedet. Diese betreffen auch verschiedene IT-Projekte.

Einen Nachtragskredit von 185'000 Franken benötigt laut Regierung das Obergericht für das Projekt "Justitia 4.0". Zum Zeitpunkt der Budgetphase hätten die effektiven Kosten noch nicht abgeschätzt werden können. Ab 2023 wurden für das Projekt 2 externe Berater an je 2 Tagen pro Woche verpflichtet. Das Auftragsverhältnis der beiden Externen beinhaltet Aufgaben des Projektleiters bis zu dessen Stellenantritt per 1. Mai 2023. Anschliessend werden sie als externe Berater zur Projektunterstützung eingesetzt. Die Kosten für das Jahr 2023 würden deshalb höher ausfallen.

Im kantonalen Amt für Informatik werden zusätzliche Kredite von insgesamt 550'000 Franken benötigt. Dabei handelt es sich laut Botschaft primär um Ausgaben für die Fachanwendung Terris zur Verwaltung von Grundbuchkreisen sowie für eine funktionale Anpassung der neuen Personal- und Lohnlösung Abacus. Bei Terris fallen Umsetzungskosten an, die auf der Investitionsrechnung budgetiert wurden. Mit der geplanten Abtretung des Produktes Terris an eOperations Schweiz soll die Investitionsrechnung nicht weiter belastet werden. Mit dem Nachtragskredit soll das Budget der Investitionsrechnung auf die Erfolgsrechnung verlegt werden.

Steuersoftware von 1993 ist Sicherheitsrisiko

Der höchste Betrag ist mit 1'437'000 Franken schliesslich im Projekt "neue Applikation Grundsteuern der kantonalen Steuerverwaltung" und Ersatz GST vorgesehen. Wie der Regierungsrat betont, handelt es sich dabei aber nicht um zusätzliche Ausgaben, sondern um eine Vorverschiebung der Projektarbeiten. Der per 2024 beantragte Objektkredit reduziere sich dann in der Beanspruchung um den auf 2023 vorgezogenen Betrag.

Die zurzeit betriebene Software GST aus dem Jahr 1993 entwickle sich zunehmend zu einem Risikofaktor für die Betriebssicherheit der Softwarelandschaft der kantonalen Verwaltung, heisst es weiter. Im Dezember 2022 hatte der Regierungsrat deshalb einen Projektauftrag für ein Vorprojekt einer neuen Applikation Grundsteuern mit den daraus resultierenden Investitionskosten von rund 5,5 Millionen Franken erteilt.

Software-Ablösung sofort starten

Es sei der Steuerverwaltung gelungen, "mit der Firma Ingtes einen versierten Partner an Bord zu holen, um eine zukunftsfähige Lösung für die Software GST zu implementieren". Erklärtes Ziel sei, die Software bis Ende 2024 fertigzustellen und ab Januar 2025 in Betrieb zu nehmen. "Eine Fertigstellung des Softwareprojektes per 1. Januar 2025 ist aufgrund der Komplexität der Materie äusserst ambitioniert, weshalb der Start der Umsetzung vorzuziehen ist", schreibt die Regierung.

Ingtes könne aufgrund eines anderweitig zurückgestellten Auftrags dem Kanton Thurgau ein Zeitfenster bis Ende 2024 für die notwendigen Entwicklungsarbeiten garantieren, "was aufgrund genannter Risiken eine grosse Chance darstellt". Sonst werde Ingtes "aufgrund langfristig gefüllter Auftragsbücher über mehrere Jahre hinweg keine Kapazitäten mehr für den Kanton Thurgau bereitstellen können". Auch könne die Firma aus Liquiditätsgründen nicht ohne Bezahlung bis Ende 2023 arbeiten.

Deshalb sei dringender Handlungsbedarf gegeben und die Ablösung der Software GST umgehend zu starten. "Die erheblichen Risiken können damit erfreulicherweise früher als geplant reduziert werden", so der Regierungsrat.