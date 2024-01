Thurgau nimmt neuen Online-Schalter in Betrieb

Im Kanton Thurgau waren bereits einige Services online verfügbar. Das Angebot wurde bislang aber nicht zentral gesteuert und koordiniert. Das habe sich mit der Schaffung des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung (KDV) vor drei Jahren geändert, heisst es vom Kanton. Eine zentrale Massnahme des KDV war die Schaffung eines neuen digitalen Schalters, über den sämtliche Online-Behördenservices abgewickelt werden können.

Dieser Schalter ging nun online. Wie der Kanton mitteilt, können ab sofort die ersten digitalen Services über "thurgau.ch" abgewickelt werden. "Wir haben in Zusammenarbeit mit den Ämtern eine inhaltlich breite Auswahl an Dienstleistungen gesucht, die die Standardisierung der Servicestrecken voranbringen und kommende Dienstleistungen schneller realisiert werden können", so erklärte Eva-Maria Boretti, Leiterin des KDV. Zu den verfügbaren E-Gov-Services gehören unter anderem Darlehens- und Stipendiengesuche, die Bestellung von Kontrollschildern oder eines IVZ-Registerauszugs.

ID-Management und E-Signatur

Um den Schalter zu realisieren und die Benutzerinnen und Benutzer eindeutig identifizieren zu können, habe man zuerst ein Identitätsmanagementsystem aufgebaut. In der Mitteilung betont der Kanton zudem die Verfügbarkeit einer rechtsgültigen elektronischen Signatur, sodass Eingaben medienbruchfrei erledigt werden können.

Gemäss der Mitteilung soll der Schalter zügig ausgebaut werden. Weitere Services sind für das Frühjahr geplant. Dazu arbeite das KDV mit den Ämtern zusammen. In Kürze werde gemeinsam mit dem Amt für Betreibungs- und Konkurswesen der Betreibungsregisterauszug und die elektronische Forderungseingabe im Konkurs realisiert

Ein weiteres Ziel sei, dass der Schalter auch für Services der Gemeinden genutzt werden kann. So soll ab Sommer 2024 auch das Einreichen von Baugesuchen und Planungsgeschäften vollständig digital möglich werden.