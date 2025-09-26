Thurgau senkt Budget für Digitalisierung

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat beschlossen, im Grossen Rat im Rahmen des Budgets 2026 einen Rahmenkredit für Digitalisierungsprojekte für die vier Jahre von 2026 bis 2029 in der Höhe von 9,6 Millionen Franken zu beantragen. Das ist rund ein Viertel weniger, als von 2022 bis 2025 ausgegeben wurde.

2020 verabschiedete der Thurgau die Strategie "Digitale Verwaltung Thurgau". 2021 wurden die organisatorischen Grundlagen mit dem Aufbau des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung (KDV) sowie einem detaillierten Projektplan zur Umsetzung der Strategie geschaffen. In der Folge bewilligte der Grosse Rat für die Umsetzungsphase 2022 bis 2025 einen Rahmenkredit von 12,8 Millionen Franken.

Ein Hintergrund für das jetzt tiefere Budget für die kommenden Jahre dürfte die Finanzlage des Kantons sei. Wie Finanzdirektor Urs Martin kürzlich bekannt gab, ist für 2026 zum ersten Mal seit 2004 wieder eine Nettoverschuldung des Kantons zu erwarten. Sie dürfte rund 74 Millionen Franken betragen.

Mit dem bisherigen Rahmenkredit habe das KDV zahlreiche Projekte realisieren, die Digitalisierung der Verwaltung gebündelt vorantreiben und einen grossen Nutzen für die Bevölkerung, Unternehmen und die Verwaltung schaffen können, schreibt der Regierungsrat.