Thurgau senkt Budget für Digitalisierung

Abo
Misstöne rund um das Thurgauer Amt für Informatik
Laut der 'Thurgauer Zeitung' stehen happige Vorwürfe unter anderem zu Beschaffungen im Raum. Der Amtsleiter weist die Anschuldigungen zurück.
Loading
Laut der 'Thurgauer Zeitung' stehen happige Vorwürfe unter anderem zu Beschaffungen im Raum. Der Amtsleiter weist die Anschuldigungen zurück.
Der Auftrag geht an UMB. Der kantonale Informatikdienst äussert sich zum Gebrauch von VMware und einem möglichen Umstieg.
Das Parlament von Basel-Land beschliesst eine Untersuchungskommission zu den Millionenabschreibern bei der Kantonalbank.
Das Verteidigungsdepartement wirtschaftet künftig mit einem neuen ERP. Die Vorgängerversion soll abgestellt und die Daten in eine Archivierungslösung transferiert werden.