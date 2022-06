Thurgauer Staatsarchiv wird digital

Die kantonale Verwaltung des Thurgaus digitalisiere sich, sagte Regierungsrat Walter Schönholzer an einem Medienanlass. Entsprechend betreibt der Kanton Thurgau nun auch ein elektronisches Staatsarchiv. Dieses übernimmt einerseits bereits bestehende elektronische Daten aus der Verwaltung. Andererseits sollen analoge Bestände, die schon längst im Staatsarchiv liegen, digitalisiert werden, wie die Thurgauer Staatskanzlei mitteilte. Die elektronischen Bestände macht das Staatsarchiv nun online zugänglich. Bei rund 50 Millionen Einzeldokumenten stellt sich allerdings die Frage, was davon digitalisiert werden soll. "Zuerst werden Bild- und Urkundenbestände digital zugänglich gemacht", sagte Staatsarchivar André Salathé. Am umfangreichsten ist die Ansichtskartensammlung mit 25'000 Motiven aus dem Thurgau.

Per 10. Juni wurden vom Staatsarchiv mit einem Schlag über 55'000 digitalisierte Objekte publiziert – ein Meilenstein in der Geschichte des Archivs. Das digitale Angebot des Staatsarchivs soll in den nächsten Jahren systematisch ausgebaut werden. Geplant ist die Aufschaltung weiterer Bildbestände wie Karten, Wappen oder Briefköpfe und die Einrichtung zusätzlicher Schnellsuchen.