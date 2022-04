Ti&m breitet sich in Deutschland aus

Nordrhein-Westfalen sei der grösste Versicherungsstandort und Düsseldorf eines der grössten Finanzzentren in Deutschland, schreibt der IT-Dienstleister Ti&m zum Standort seiner neusten Niederlassung. Düsseldorf ist nach Frankfurt bereits der zweite Standort des Unternehmens in Deutschland.

Die neue Niederlassung sei das Ergebnis des kontinuierlichen organischen Wachstums über die letzten Jahre, schreibt Ti&m. Ein weiterer Standort in der Schweiz werde dieses Jahr noch folgen.

Aktuell beschäftigt Ti&m 480 Mitarbeitende in Zürich, Bern, Frankfurt am Main und Singapur. Für den neuen Standort in Deutschland würden neben den potenziellen Kunden auch die zahlreichen guten Hochschulen sprechen. Jedes Jahr würde eine grosse Anzahl an Talenten ausgebildet. Ti&m hofft, damit gute Bedingungen für das angestrebte Wachstum zu finden.