Ti&m expandiert nach Basel

Der Schweizer IT-Dienstleister Ti&m hat erst gerade Anfang April eine Filiale in Düsseldorf eröffnet und meldet nun bereits die Eröffnung eines weiteren neuen Standorts in Basel. Ti&m hat damit in der Schweiz jetzt Niederlassungen in Zürich, Bern und Basel. Dazu kommen die ausländischen Standorte Düsseldorf, Frankfurt und Singapur.

Zum Standortleiter wurde Gabriel Salm ernannt. Dieser wurde per Mai eingestellt und hat laut seinem Linkedin-Profil zuvor knapp 11 Jahre lang für das Softwareunternehmen Erni gearbeitet, zuletzt als Leiter des Geschäftsfelds Industrie.

Durch den neuen Standort will Ti&m einerseits näher an Kunden in der Nordwestschweiz rücken und natürlich gleichzeitig Neukunden in der Region gewinnen.

Der Dienstleister betont aber vor allem auch das Potenzial des dortigen Stellenmarktes, das man sich durch die neue Niederlassung erschliessen will. Als Zentrum der Nordwestschweiz habe Basel ein grosses Einzugsgebiet und sei auch für potenzielle Mitarbeitende aus dem Elsass oder dem süddeutschen Raum attraktiv. Von der Universität Basel und der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie von nahegelegenen ausländischen Hochschulen wie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach oder der École nationale supérieure d’ingénieurs Sud-Alsace in Mulhouse würden jedes Jahr viele IT-Fachkräfte auf den regionalen Stellenmarkt gelangen.