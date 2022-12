Ti&m holt Avaloq-Mann als Sales-Chef

Ti&m hat mit Peter Knapp ab März 2023 einen neuen Sales-Verantwortlichen. Als langjähriger Key-Account-Manager von Avaloq sei er vertraut mit den digitalen Herausforderungen und Bedürfnissen der Schweizer Finanz- und Bankenbranche, schreibt sein neuer Arbeitgeber.

Knapp war nach seinem BWL-Studium mehrere Jahre als Consultant in Industrie und Handel tätig. Später hat er beim Startup Appway den Consulting-Bereich aufgebaut und war zuletzt 14 Jahre im Key Account Management bei Avaloq tätig.

Ti&m ist eigenen Angaben zufolge seit 20 Jahren in der Schweizer Finanz­branche aktiv und bietet eine Digital Banking Suite sowie die Swiss Banking Cloud. Daneben gehören Identifikationslösungen sowie Security- und Authentisierungsprodukte zum Portfolio. Ti&m sei "bestens aufgestellt", so Knapp, um "Banken in allen Belangen der Digitalisierung zu unterstützen". "Aber auch in anderen Bereichen sehe ich grosses Potenzial: Im E-Government beispielsweise gibt es nebst Ausbaumöglichkeiten von Selfservice-Angeboten vor allem spannende Opportunitäten bei der Entwicklung der Cloud-Infrastrukturen", so Knapp in der Mitteilung.