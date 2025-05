Tiktok kassiert Busse über 530 Millionen Euro

Die Social-Media-Plattform Tiktok muss wegen Verstössen gegen den europäischen Datenschutz eine Strafe von 530 Millionen Euro zahlen. Die zuständige irische Datenschutzkommission DPC verhängt die Zahlung wegen der Weitergabe von Daten nach China.

Tiktok habe gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstossen, weil das Unternehmen europäische Nutzerdaten nach China weitergeleitet. Auch habe das Unternehmen gegen Transparenzanforderungen verstossen, hiess es in der Mitteilung der Kommission.

Der Plattform werde nun auferlegt, die Millionenstrafe zu zahlen und seine Datenverarbeitung innerhalb von sechs Monaten so anzupassen, dass sie den Regeln entspreche. Gegen die Strafe kann Tiktok noch Einspruch erheben.

Was werfen die Datenschützer Tiktok vor?

Während der Untersuchung habe Tiktok mitgeteilt, keine Nutzerdaten aus Europa auf Servern in China zu lagern, teilte die irische Aufsichtsbehörde mit. Im April habe die Plattform allerdings eingeräumt, dass das in begrenztem Umfang doch passiert sei und inkorrekte Angaben gemacht worden seien.

Die DSGVO verlange, dass das hohe Mass an Datenschutz innerhalb der EU auch dann gilt, wenn persönliche Daten an andere Länder weitergegeben werden, teilte DPC-Vizechef Graham Doyle mit. Tiktok habe aber nicht garantieren können, dass Daten europäischer Nutzer, auf die Mitarbeiter in China Zugriff gehabt hätten, ähnlich geschützt seien wie in der EU. Tiktok habe damit etwa nicht den möglichen Zugriff chinesischer Behörden berücksichtigt.