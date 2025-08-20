Tim Coogan ist neuer Channel-Chef von Cisco

20. August 2025 um 09:56
  • people & jobs
  • Cisco
  • Vendor
  • Tim Coogan
  • International
image
Tim Coogan ist Ciscos neuer SVP Global Partner Sales. Foto: Cisco

Rodney Clark verlässt das Unternehmen. Neu verantwortet Tim Coogan den indirekten Vertrieb.

Rodney Clark hatte Ende 2023 bei Cisco als Senior Vice President Global Partner Sales die Verantwortung für die globale Partnervertriebsorganisation übernommen. Nun verlässt er das Unternehmen, wie Cisco gegenüber dem US-Channelmedium 'CRN' bestätigt.
Demnach übernimmt Tim Coogan die Verantwortung für das Channel-Geschäft beim Netzwerkgiganten. "Unser Engagement für den Channel bleibt ungebrochen. Unsere Partner können eine nahtlose Fortsetzung unserer Zusammenarbeit erwarten, mit einem Führungsteam, das den Erfolg des Channels wirklich versteht und fördert", sagt Oliver Tuszik, Chief Sales Officer von Cisco, zu 'CRN'.
Tim Coogan ist seit rund 25 Jahren bei Cisco tätig, zuletzt verantwortete er das Commercial Business in den USA. Als Vice President Global Partner Sales werde er die Partner-Strategie und deren Umsetzung verantworten.

Neues Partnerprogramm wird ausgerollt

Cisco erzielt 90% seines Umsatzes über den Channel. Derzeit führt das Unternehmen sein neues Partnerprogramm Cisco 360 ein. Dieses soll insbesondere für Managed Service Provider (MSP) attraktiver sein, erklärte der US-Konzern. Der neue Ansatz belohne Partner nicht mehr nur für grosse Investitionen, sondern auch dafür, wie ihr Geschäftsmodell Bereiche wie Lebenszyklus- und Managed-Services, Investitionen in neue Fähigkeiten, Erweiterung des Kundenstamms und Engagement über die gesamte Customer Journey hinweg unterstütze. Mit dem Programm werde der Wert der Partner neu definiert, wobei die Arbeit mehr Gewicht erhalten soll als die Transaktionen.
Das neue Partnerprogramm wurde unter der Leitung von Rodney Clark entwickelt und vergangenen Herbst vorgestellt. Die Einführung erfolgt schrittweise und soll bis zum 1. Februar 2026 abgeschlossen sein. Auch unter der Verantwortung des neuen Channel-Chefs werde der Prozess wie geplant voranschreiten, so Cisco zu 'CRN'.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Lenovo verkauft Medion-Beteiligung wieder

Der chinesische Weltmarktführer veräussert einen Grossteil seiner Anteile an der deutschen Elektronikmarke. Nur das Geschäft mit Notebooks und Gaming-PCs bleibt bei Lenovo.

publiziert am 19.8.2025
image

Weniger ICT-Lernende im Kanton Zürich

Die Zahl der neuen Lernenden in den Informatikberufen ist im Kanton Zürich leicht gesunken. In der Applikationsentwicklung konnten 25% weniger Lehrstellen besetzt werden.

publiziert am 19.8.2025
image

Cisco patcht kritische Lücke in Firewall-Plattform

Der US-Konzern hat eine Reihe von Security-Patches publiziert. Eine Schwachstelle wird mit dem höchsten Schweregrad bewertet und könnte die Remote-Codeausführung ermöglichen.

publiziert am 18.8.2025
image

Colt Technology Services kämpft mit Folgen eines Cyberangriffs

Die Ransomware-Bande Warlock will eine Million Dokumente erbeutet haben. Der Angriff könnte über die Sharepoint-Lücke erfolgt sein.

publiziert am 18.8.2025