Tim Coogan ist neuer Channel-Chef von Cisco

Rodney Clark hatte Ende 2023 bei Cisco als Senior Vice President Global Partner Sales die Verantwortung für die globale Partnervertriebsorganisation übernommen. Nun verlässt er das Unternehmen, wie Cisco gegenüber dem US-Channelmedium 'CRN' bestätigt.

Demnach übernimmt Tim Coogan die Verantwortung für das Channel-Geschäft beim Netzwerkgiganten. "Unser Engagement für den Channel bleibt ungebrochen. Unsere Partner können eine nahtlose Fortsetzung unserer Zusammenarbeit erwarten, mit einem Führungsteam, das den Erfolg des Channels wirklich versteht und fördert", sagt Oliver Tuszik, Chief Sales Officer von Cisco, zu 'CRN'.

Tim Coogan ist seit rund 25 Jahren bei Cisco tätig, zuletzt verantwortete er das Commercial Business in den USA. Als Vice President Global Partner Sales werde er die Partner-Strategie und deren Umsetzung verantworten.

Neues Partnerprogramm wird ausgerollt

Cisco erzielt 90% seines Umsatzes über den Channel. Derzeit führt das Unternehmen sein neues Partnerprogramm Cisco 360 ein. Dieses soll insbesondere für Managed Service Provider (MSP) attraktiver sein, erklärte der US-Konzern. Der neue Ansatz belohne Partner nicht mehr nur für grosse Investitionen, sondern auch dafür, wie ihr Geschäftsmodell Bereiche wie Lebenszyklus- und Managed-Services, Investitionen in neue Fähigkeiten, Erweiterung des Kundenstamms und Engagement über die gesamte Customer Journey hinweg unterstütze. Mit dem Programm werde der Wert der Partner neu definiert, wobei die Arbeit mehr Gewicht erhalten soll als die Transaktionen.

Das neue Partnerprogramm wurde unter der Leitung von Rodney Clark entwickelt und vergangenen Herbst vorgestellt. Die Einführung erfolgt schrittweise und soll bis zum 1. Februar 2026 abgeschlossen sein. Auch unter der Verantwortung des neuen Channel-Chefs werde der Prozess wie geplant voranschreiten, so Cisco zu 'CRN'.