Tino Kesseli übernimmt Doppelrolle bei OnePM und CSL

Tino Kesseli wird Mitglied der Geschäftsleitung von One PM, wie das Zürcher Fintech-Unternehmen mitteilt. Kesseli ist gegenwärtig Head IT und GL-Mitglied bei der Vaduzer Firma CSL und wird dies auch bleiben, so One PM. CSL bietet wie One PM IT-Lösungen für Finanzdienstleister an und die beiden Unternehmen gehören zur Liechtensteiner First Advisory Group.

Kesseli arbeitet schon seit 11 Jahren als IT-Leiter bei CSL. In seiner künftigen Doppelrolle solle er die beiden Unternehmen näher zusammenführen und so die IT-Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe stärken, schreibt One PM. Da sich die beiden Unternehmen mit ihren Produkten ergänzen, würden auch die Kunden von der Zusammenarbeit profitieren.