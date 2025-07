Trotz Zollwirren: Aufwind für Logitech

Logitech hat im abgelaufenen ersten Quartal seines Geschäftsjahrs 2026 einen Umsatz von 1,15 Milliarden Dollar erzielt, 5% mehr als im Vergleichsquartal vor einem Jahr, wie das Unternehmen mitteilt. Der operative Gewinn stieg um 6% auf 126 Millionen Dollar, der Reingewinn um 7% auf 157 Millionen Dollar.

Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen ein ähnliches Wachstum.

Die drohenden US-Zölle für verschiedene Länder, in denen Logitech seine Produkte fabrizieren lässt, sind eines der grossen Geschäftsrisiken für den 1981 gegründeten Peripheriehersteller, dessen Hauptquartier weiterhin in Lausanne ist. Um die Zölle abzufedern werde man "aggressiv" vorgehen, so die Verantwortlichen. Dies wurde auch schon vor drei Monaten angekündigt.

Schon seit 2018 sei man daran, die Produktionsstrukturen zu diversifizieren. Gegenwärtig produziere man in China sowie fünf weiteren Ländern. In den USA erzielt das Unternehmen noch rund 35% seines Umsatzes, und 40% der dort verkauften Produkte werden in China hergestellt, dem Land, dem besonders hohe Zölle drohen. Dieser Anteil soll aber schon bis Ende dieses Jahres auf 10% reduziert werden. Zudem möchte Logitech den Umsatz, der ausserhalb der USA erzielt wird, weiter erhöhen.