Trump stellt neue KI-Strategie vor

US-Präsident Donald Trump hat am 23. Juli eine neue Strategie zur Künstlichen Intelligenz angekündigt. Der sogenannte KI-Aktionsplan enthält rund 90 Empfehlungen. Als Erstes hat Trump drei Erlasse zur Umsetzung der Strategie unterzeichnet. So sollen KI-Exporte an verbündete Staaten ausgeweitet werden. Ausserdem sollen weniger strenge Umweltauflagen für den Bau von Rechenzentren gelten und die Energieversorgung für RZs in den USA ausgebaut werden.

"Von diesem Tag an wird es die Politik der Vereinigten Staaten sein, alles zu tun, um die Welt im Bereich der Künstlichen Intelligenz anzuführen", sagte Trump an einem KI-Gipfel in Washington D.C. Amerika sei das Land, das das KI-Rennen begonnen hat. "Und als Präsident der Vereinigten Staaten bin ich heute hier, um zu verkünden, dass Amerika es gewinnen wird."

Der Aktionsplan sieht eine Deregulierung von KI vor. Es soll künftig einen einheitlichen Bundesstandard für die Regulierung geben und nicht 50 verschiedene Vorschriften der einzelnen Bundesstaaten, forderte Trump. Mit der Strategie soll die Beschaffung von KI auf Bundesebene standardisiert werden. Die Regierung werde im Rahmen ihrer Bemühungen um die Förderung der Meinungsfreiheit nur LLMs beschaffen, die "objektiv und frei von ideologischen Vorurteilen" sind. Die Richtlinien sehen vor, dass Verweise auf Fehlinformationen, Diversität und Gleichberechtigung sowie den Klimawandel aus Risikomanagement-Frameworks gestrichen werden.

Der US-Präsident äusserte sich auch zum Streit um urheberrechtlich geschützte Daten für das Training von KI-Modellen. Nach seiner Auffassung müssen sich US-KI-Modelle nicht an Urheberrechte halten. "Wenn jemand ein Buch oder einen Artikel liest, hat er sich umfangreiches Wissen angeeignet. Das bedeutet jedoch nicht, dass er gegen das Urheberrecht verstösst oder mit jedem Anbieter von Inhalten Verträge abschliessen muss", so Trump.