TSMC startet Massenfertigung von 3-Nanometer-Chips

Der grosse Chiphersteller TSMC produziert zwar schon seit einigen Monaten Chips in einem 3-Nanometer-Verfahren, aber bisher erst in kleinen Stückzahlen. Dies, weil der Prozess noch nicht reif genug war und zu viel Ausschuss erzeugte. Dies ärgerte vor allem Apple, einen Hauptabnehmer von TSMC-Chips, weil der Hauptkonkurrent Samsung bereits mit der Massenproduktion 3-Nanometer-Chips begonnen hatte und diese in seinen Smartphones verwenden konnte.

Ab September beziehungsweise dem kommenden Jahr soll TSMC nun aber nachziehen können. Laut einem Bericht von 'Winfuture', der sich seinerseits auf einen Bericht der chinesischsprachigen Publikation 'Commercial Times' bezieht, wird TSMC im September mit der Serienproduktion beginnen. Die ersten Produkte dürften ab Anfang 2023 an Kunden ausgeliefert werden.

Ermöglicht wird dies gemäss 'Commercial Times' durch einen neuen Prozess, der N3E genannt wird und deutlich bessere Ergebnisse liefern soll als der bisherige 3N-Prozess.

Die neuen Chips sollen rund 15% mehr Spitzenleistung bringen als 5-Nanometer-Chips beziehungsweise bei gleicher Leistung 25 – 30% weniger Strom verbrauchen. Sie sollen hauptsächlich für Smartphones sowie im High-Performance-Computing-Bereich eingesetzt werden.