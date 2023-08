Der weltweit grösste Chipfertiger TSMC wird in Dresden ein Werk bauen. Das Unternehmen erwartet, dass die gesamte Investitionssumme 10 Milliarden Euro übersteigen wird.

Das Werk soll gemeinsam mit den Konzernen Bosch, Infineon und NXP gebaut werden, die jeweils 10% an dem Gemeinschaftsunternehmen halten sollen. TSMC kommt auf 70% an der Joint Ventures European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Der Spatenstich soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Der Produktionsstart wird für 2027 angestrebt.

Der Mitteilung von TSMC zufolge sollen etwa 2000 Jobs im High-End-Bereich geschaffen werden. Die Ansiedlung des Konzerns lässt somit auch Sachsens Regierung jubeln. Die Entscheidung sei ein "grosser Gewinn und eine wunderbare Nachricht für Sachsen, Deutschland und ganz Europa", kommentierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Ankündigung.

"Ich bin froh und stolz, dass der Freistaat mit seinen Standortvorteilen überzeugen konnte und mit TSMC einer der weltweit führenden Chiphersteller sein erstes europäisches Halbleiterwerk in Sachsen errichten will", sagte der Politiker.

Chips für Automobil- und Industriesektoren

TSMC beherrscht Fertigungsprozesse für besonders miniaturisierte und sparsame Chips und ist damit ein Schlüsselunternehmen für Smartphone-Anbieter wie Apple oder Huawei. Die grossen TSMC-Werke dafür sind am Firmenstandort in Taiwan – was angesichts der Spannungen mit Peking als geopolitisches Risiko für die gesamte Elektronikbranche gilt.

In Dresden will TSMC vornehmlich Chips für die Automobilindustrie produzieren. "Die ESMC ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Bau einer 300-mm-Fertigung, die den künftigen Kapazitätsbedarf des schnell wachsenden Automobil- und Industriesektors decken soll", so der Konzern. Die geplante Fertigungskapazität beträgt 40'000 Wafer, die Chips in der Grössenordnung von 22 bis 28 Nanometern und 12 bis 16 Nanometern enthalten.

Erst im Mai hatte der deutsche Konzern Infineon mit dem Bau einer 5 Milliarden Euro teuren Chipfabrik in Dresden begonnen. Auch Bosch und das US-Unternehmen Globalfoundries unterhalten grosse Werke in Dresden.

Dem 'Handelsblatt' zufolge hat die Regierung zugesagt, den Fabrikbau von TSMC mit 5 Milliarden Euro zu unterstützen – und zwar aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes . Die endgültige Entscheidung über die Förderung muss die EU-Kommission treffen.

Grosse finanzielle Unterstützung durch Bund

Die deutsche Regierung unterstützt die Ansiedlung von Halbleiterfabriken mit Milliardensummen. So soll Intel in Magdeburg bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30 Milliarden Euro für einen neuen Standort fast 10 Milliarden vom Staat erhalten. Infineon strebt für den Ausbau seines Dresdner Werkes eine staatliche Förderung von einer Milliarde Euro an.

Auch anderswo in Europa wird die Ansiedlung von Chipkonzernen mit Milliarden gefördert – während die USA ebenfalls zu grosszügigen Subventionen greifen, um die Halbleiterproduktion ins Land zurückzuholen.