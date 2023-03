Twint vergrössert Geschäftsleitung

Bisher bestand die Geschäftsleitung von Twint aus CEO Markus Kilb, Chief Information Officer Simon Wehrli und Finanzchef Thomas Wicki. Neu sollen im Unternehmen aber auch der Verkauf, das Marketing und die Produktsparte im obersten Management vertreten sein. Per 1. April 2023 werden deshalb Jens Plath als Chief Marketing Officer, Adrian Plattner als Chief Sales Officer und Thomas Graf als Chief Product Officer in die Geschäftsleitung von Twint aufsteigen.

Alle 3 haben in den vergangenen Jahren einen erheblichen Beitrag zum Erfolg von Twint und zur Umsetzung der strategischen Ziele des Unternehmens geleistet, sagte Søren Mose, Verwaltungsratspräsident von Twint. "Ihr breites Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrungen stellt eine perfekte Ergänzung der Geschäftsleitung dar." Die Bezahl-App zählt mittlerweile über 5 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer und wird damit von mehr als der Hälfte der Menschen in der Schweiz eingesetzt.

Der Ausbau der Geschäftsleitung sei eine Konsequenz dieses steilen Wachs­tums. Während das Kerngeschäft mit den Zahlungen weiter gestärkt und die Anzahl Akzeptanzstellen ausgebaut wird, würden aber auch zunehmend andere Funktionen und Anwendungen in den Fokus rücken, die über die klassische Zahlungsabwicklung hinausgehen.

So will sich der Bezahldienst nach eigenen Angaben immer mehr zu einem eigenständigen Marktplatz mit einem vielseitigen Angebot an Funktionen und Dienstleistungen entwickeln. Damit will man eine Vielzahl von Alltags­situationen durch digitale Innovation vereinfachen und einen Beitrag zur Digitalisierung der Schweiz leisten.