TX Group investiert in Fintech Stableton

Das Schweizer Fintech Stableton hat 15 Millionen Franken gesammelt. Die Serie-A-Runde wurde vom Risikokapitalarm des Medienunternehmens TX Group geleitet. Beteiligt haben sich laut einer Mitteilung aber auch der C3 EOS VC Venture Fund und der bestehende Investor DEWB. Daneben gehören Family Offices, Mitarbeitende und Partner des Fintechs zu den Investoren.

Das neue Geld ermögliche es, die bestehenden Aktivitäten in der Schweiz auszubauen, das technologische Angebot und die verfügbaren Anlagestrukturen zu erweitern, heisst es in der Mitteilung. In den kommenden Monaten will das Startup zudem international expandieren.

Stableton bietet eine Plattform für alternative Anlagen, also Investitionen in Vermögenswerte neben den traditionellen Möglichkeiten wie Aktien, Anleihen und Bargeld. Bereits ab 5000 bis 10'000 Franken sollen Investoren einsteigen können.

"Trotz der kurzfristigen Marktvolatilität sehen wir das Zusammenkommen von zwei bedeutenden, langfristigen Makrotrends: die Demokratisierung von Privatmarktanlagen sowie die ständig steigende Wertschöpfung in diesem Segment, indem disruptive Technologien auf immensen Kapitalanlagebedarf treffen", wirbt Andreas Bezner, Mitbegründer und Managing Partner von Stableton, für das Geschäftsmodell.

Laut Mitgründer Konstantin Heierman läuft es gut: Man habe das verwaltete Vermögen im letzten Jahr um den Faktor 7,5 gesteigert und zähle nun 2500 Marktplatznutzer und fast 500 Produktanleger auf der Plattform, erklärt er in der Mitteilung.