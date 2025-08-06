U-Blox kann Umsatz deutlich steigern

Der Chipdesigner U-Blox hat die Umsätze im ersten Halbjahr 2025 deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilt, stiegen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 32% auf 123,4 Millionen Franken. Dabei sei das im März verkaufte Mobilfunkgeschäft bereits herausgerechnet.

Die positive Geschäftsentwicklung führt das Thalwiler Unternehmen einerseits auf deutlich geringere Lagerbestände bei den Kunden und andererseits auf eine weitreichende Erholung bei der Nachfrage in den Branchen Automotive und Industrie zurück. Die Region Asien-Pazifik als grösster Absatzmarkt von U-Blox wuchs zwar nur um 20%, dafür legten aber die EMEA-Region (41%) und Amerika (49%) deutlich zu.

Beim Betriebsgewinn schaffte U-Blox nach eigenen Angaben die Wende: Dank Kostendisziplin und dem neu strukturierten Geschäft stieg der Cash-EBIT auf 2,9 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum habe dort noch ein Minus von 26,0 Millionen gestanden. Beim EBIT bleibe aber ein Minus von 7,0 Millionen Franken, was jedoch nicht einmal die Hälfte der 15,2 Millionen des Vorjahres war.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet U-Blox eine schrittweise Verbesserung der Geschäfte. So soll die Nachfrage nach Halbleitern für autonomes Fahren, Baumaschinen, Landwirtschaft und Robotik voraussichtlich deutlich steigen, erklärt das Unternehmen.