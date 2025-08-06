U-Blox kann Umsatz deutlich steigern

Cyberversicherer raten von Lösegeldzahlungen ab
Cyberversicherungen sind die am stärksten wachsende Versicherungssparte in der Schweiz. Die Policen schützen zwar nicht vor Datenklau, helfen aber bei Ransomware-Erpressungen.
Loading
Cyberversicherungen sind die am stärksten wachsende Versicherungssparte in der Schweiz. Die Policen schützen zwar nicht vor Datenklau, helfen aber bei Ransomware-Erpressungen.
Der Cloud-Anbieter will an seinem Schweizer Kundenanlass den Schwerpunkt auf KI legen. Die AWS-Cloud sei breit ausgerollt und die optimale Plattform für KI-Anwendungen.
Beim internationalen Programmierwettbewerb in Bolivien erhielten alle vier Mitglieder der Schweizer Delegation eine Medaille oder Auszeichnung.
Der Schweizer Disti Alltron will seine Partner bei der Migration zum Cloud Marketplace des internationalen Unternehmens unterstützen.