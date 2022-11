Über 10% mehr IT-Support-Stellen ausgeschrieben

Insgesamt stieg die Zahl der ausgeschriebenen Stellen im Schweizer IT-Sektor im November um 7,5%, heisst es im aktuellen Jobindex des Stellenvermittlers Michael Page. Auf die Informatik-Branche entfielen zwischen Oktober und November die meisten Jobvakanzen aller Branchen.

Besonders stark sei in diesem Zeitraum die Nachfrage nach IT-Supportern gestiegen, heisst es. Ebenso gefragt sind der Auswertung zufolge Software-Testerinnen und Systemspezialisten. Verglichen mit dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres sind weiter Informationsmanagerinnen, Programmierer sowie Entwicklerinnen besonders gefragt.

"Viele Firmen haben ihre IT-Budgets für 2023 festgelegt. Nun versuchen sie so schnell wie möglich Fachkräfte zu rekrutieren, da der Kampf um Fachpersonal hoch ist", lässt sich Yannick Coulange, Managing Director der Page Group in der Schweiz zitieren. Wer kein Homeoffice oder andere hybride Arbeitsformen anbiete, werde Mühe haben, Personal anzuziehen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam Personaldienstleister Adecco in seiner Auswertung: Stellen für IT-Fachleute liessen sich derzeit nur sehr schwer besetzen.