Uber fährt neu in den Clouds von Google und Oracle

Uber hat die Migration auf Cloud-Plattformen von Google und Oracle bekannt gegeben. Bisher hatte der Fahrdienst-Vermittler seine eigenen Rechenzentren betrieben. Dies soll sich nun ändern: Der Taxi-Service hat dazu einen Vertrag mit Oracle unterzeichnet und seine bereits bestehende Partnerschaft mit Google vertieft.

Das Wirtschaftsmagazin 'Acceleration Economy' hat mit Umesh Vemuri, bei Google Cloud für strategisch wichtige Kunden und Branchen zuständig, darüber gesprochen, was die vertiefte Zusammenarbeit für die beiden Technologieunternehmen bedeutet. "Unsere Zusammenarbeit umfasst neu das Hosting der Datenplattform von Uber, einige Kerninfrastrukturen und Google Security-Tools", wird er zitiert.

Mit dem Wechsel in die Cloud sollen auch andere Dienstleistungen aus dem Portfolio von Google in den Bereichen Cloud, Ads und Google Maps in die App von Uber integriert werden. Damit verspricht man sich beim Fahrdienst-Vermittler eine Verbesserung des Kundenerlebnisses und nicht zuletzt eine Beschleunigung des weltweiten Wachstums.

"Für Uber ermöglicht die Abkehr von der selbstverwalteten Infrastruktur, dass sich das Unternehmen stärker auf die Einführung neuer Kunden- und Geschäftsdienste konzentrieren und neue Umsatzquellen erschliessen kann", sagte Vemuri gegenüber dem Medium.

Nahezu das Gleiche ist auch in der Medienmitteilung von Oracle zu lesen: "Durch die Migration einiger der kritischsten Workloads des Unternehmens auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wird Uber in der Lage sein, seine Infrastruktur zu modernisieren und gleichzeitig seinen Weg zur Profitabilität zu beschleunigen." Auch hier soll die strategische Partnerschaft noch auf weitere Bereiche ausgeweitet werden, heisst es in bestem Werbesprech.