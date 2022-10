Uber plant in der Schweiz neues Anstellungsmodell

Uber-Schweiz-Chef Jean-Pascal Aribot hat ein neues Anstellungs-Modell für den Fahrdienst angekündigt: Fahrer und Fahrerinnen sollen entweder über eine Partnerfirma angestellt werden und so auch Sozialleistungen zahlen – oder weiter "unabhängig" fahren.

Grund sind die Erfahrungen in Genf. Dort streiten Uber und der Kanton gerade über zu leistende Lohnnachzahlungen. Das nun angekündigte duale Modell sei eine Schweizer Lösung, sagte Aribot in einem am 8. Oktober veröffentlichten Interview mit 'CH Media'. Die Schweiz sei zwar herausfordernd, aber sie biete die Möglichkeit – auch je nach Kanton – Neues auszuprobieren.

Wie Uber in einer Medienmitteilung schrieb, haben Uber und Uber Eats in einem ersten Pilotversuch vor Kurzem in Lausanne ein duales Modell eingeführt, bei dem Fahrerinnen und Kuriere selbst frei entscheiden können, die Uber- und Uber-Eats-Apps weiterhin als Selbständige zu nutzen, oder bei einem lokalen Partner-Unternehmen angestellt zu werden.

Im Kanton Genf wird jedoch kein duales System eingeführt. Das Bundesgericht hatte Ende Mai entschieden, dass Uber in Genf unter das Gesetz über Taxis und Transportfahrzeuge fällt und deshalb seine Fahrer wie Angestellte und nicht wie Selbstständige behandeln muss. Taxi- und weitere Fahrdienste sind kantonal geregelt. Daher gilt der Bundesgerichtsentscheid nicht automatisch für die ganze Schweiz.

In Genf sind Verhandlungen zwischen Uber sowie seinen Fahrerinnen und Fahrern zunächst gescheitert. Letztere lehnten in der vergangenen Woche bei einer Versammlung den Vorschlag für eine Vereinbarung ab, mit der die Lohnnachzahlungen geregelt werden sollten.

Die Genfer Staatsrätin und Wirtschaftsdirektorin Fabienne Fischer (Grüne) sagte am 5. Oktober vor den Medien, sie nehme diesen Entscheid zur Kenntnis. Sie habe Uber vorgeladen, um zu erfahren, wie sich das Unternehmen bezüglich der Zahlungsrückstände konform verhalten wolle.

Fischer sagte weiter, sie warte nun auf einen Vorschlag von Uber zu den Lohnnachzahlungen und werde prüfen, ob dieser rechtskonform sei. Aufgrund der Aussetzung des Berufsverbots hat das Unternehmen bis zum 15. Oktober Zeit, sich rechtskonform zu verhalten. Wie es weiter geht, falls keine Einigung zustande kommt, war zunächst nicht klar.

"Wir möchten flexibel bleiben. Das müssen wir auch, denn die Regeln sind je nach Kanton oder Stadt unterschiedlich", sagte Uber-Chef Aribot im Interview mit 'CH Media'. "In Bern arbeiten wir nur mit lizenzierten Taxi-Fahrern. In Genf sind nun alle angestellt über eine Drittfirma. Und in Zürich sind sowohl lizenzierte Limousinen- als auch Taxichauffeure dabei."

Aribot kündigte weiter an, Uber eruiere zurzeit mit Verkehrsunternehmen, ob ÖV-Tickets in die App des Fahrdienstes integriert werden könnten. "Wir diskutieren auch die Möglichkeit des Ticketverkaufs mit verschiedenen Verkehrsunternehmen, etwa den SBB oder der BLS."