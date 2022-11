Uber zahlt in Genf 35 Millionen Franken nach

Der internationale Fahrdienst-Vermittler Uber hat in der Schweiz immer wieder Probleme mit seinen Anstellungsbedingungen. Sowohl in Genf als auch in Zürich und Waadt haben Gerichte entschieden, dass die Uber-Fahrer einem Anstellungsverhältnis unterliegen und der Konzern entsprechend Sozialleistungen zu entrichten hat. In Genf hat sich das Unternehmen nun gegenüber dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit verbindlich bereit erklärt, insgesamt 35,4 Millionen Franken zu bezahlen, um seinen Verpflichtungen als Arbeitgeber nachzukommen.