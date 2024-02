UBS beginnt Zusammenlegung mit IT der Credit Suisse

Diese Gerüchte bestätigen sich nun. Wie die UBS im Rahmen der Präsentation ihrer Finanzergebnisse zum 4. Quartal und zum Geschäftsjahr 2023 mitteilt, soll die Fusion "vorbehaltlich der Bewilligung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 2024 vollzogen sein". Dies sei ein entscheidender Schritt, die nächste Phase der "Synergievorteile im Hinblick auf Kosten, Kapital und Finanzierung einzuleiten, die wir für 2025 und 2026 erwarten", heisst es in der Mitteilung.

Dazu gehört auch die IT-Infrastruktur der Credit Suisse: Ziel sei es, "die alten Credit Suisse-Plattformen im zweiten Halbjahr 2024 allmählich abzubauen und ausser Betrieb nehmen zu können". Kundinnen und Kunden der Credit Suisse sollen auf die UBS-Plattform migriert werden.

Unvermeidlich ist wohl auch ein Stellenabbau in der IT. Im Sommer letzten Jahres sagte uns eine Quelle, dass es aber zunächst darum gehe, das nötige Personal zu halten. Gleichzeitig berichtete ' Tippinpoint ' mit Berufung auf Quellen aus dem "Innern der Bank", dass etwa die Hälfte der rund 4000 IT-Mitarbeitenden der CS in der Schweiz bei der UBS weiterbeschäftigt werden könnten.