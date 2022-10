UBS schafft mehr IT-Führungspositionen in Indien

Die UBS will neue Führungspositionen in indischen Informatikzentren schaffen. Zurzeit beschäftigt die Schweizer Grossbank in Indien etwa 36% der weltweiten Digital- und IT-Mitarbeitenden, die laut 'The Economic Times' einen Grossteil der Technologieentwicklung des Finanzdienstleisters vorantreiben.

Nun sollen dort mehrere neue Chef-Positionen geschaffen werden. "Wir werden in den nächsten ein bis zwei Jahren 7 bis 10 Managing Directors einstellen und befördern, um sicherzustellen, dass Indien eines unserer wichtigsten Zentren bleibt", sagte Mike Dargan, Chief Digital and Information Officer der UBS Group, gegenüber der Zeitung. Die Niederlassungen in Pune, Hyderabad und Mumbai werden im Zuge der neuen Strategie nicht mehr als "Business Solution Center" bezeichnet, wie es weiter heisst.

"Technologie ist ein wichtiger strategischer Pfeiler für die Bank, und es ist sehr wichtig, dass wir hier die richtigen Rollen mit der richtigen Seniorität haben", sagte Dargan.

In Zukunft, so Dargan, würden auch Cloud und künstliche Intelligenz einen wichtigen Schwerpunkt für UBS in Indien darstellen. Die Schweizer Grossbank habe bereits etwa 33% ihrer Arbeitslast in die Cloud verlagert und wolle diesen Anteil in Zukunft noch erhöhen. Ein grosser Teil dieser Arbeit werde von Indien aus geleistet.

Zudem sei auch noch ein weiteres Projekt in Indien geplant. Nach der Stärkung der Führungspositionen möchte sich das Unternehmen weiter in das Startup-Ökosystem des Landes einbringen. "Wir haben eine Gruppe namens UBS Next und einen Investment-Venture-Fonds. Ich denke, dass die Arbeit, die hier im Fintech-Bereich geleistet werden kann, wirklich wichtig ist", fügte Dargan hinzu.