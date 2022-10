UBS setzt noch mehr auf die Public-Cloud von Microsoft

Microsoft hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit der UBS zu erweitern, um deren Public-Cloud-Präsenz in den nächsten 5 Jahren voranzutreiben. Konkret wolle die Grossbank im "Rahmen dieser transformativen Initiative" mehr als 50% ihrer Anwendungen, einschliesslich kritischer Workloads, auf Microsoft Azure betreiben, heisst es in einer Mitteilung. Die Cloud-Plattform der Redmonder werde damit "die primäre Cloud-Plattform von UBS" und zudem fördere die erweiterte Partnerschaft genauso die Cloud-first-Strategie der Grossbank wie die Modernisierung ihres globalen Technologiebestands.

Habe man bei der 2018 angekündigte Cloud-Strategie noch 4 Jahre zur Verlagerung von einem Drittel der Anwendungen in die Public Cloud geplant, sei dieses Ziel bereits im Februar 2021 erreicht worden, heisst es bei der UBS weiter: "Nun geht die Partnerschaft über die reine Nutzung von Cloud-Diensten hinaus und umfasst auch die gemeinsame Entwicklung von Innovationen und eine engere Zusammenarbeit in Bereichen wie der Reduzierung von CO2-Emissionen."

Das gabs früher schon

Die Ankündigung kommt nicht unerwartet. Einerseits hat Microsoft Schweiz gerade erst die Sparte Finanzdienstleistungen zu einer eigenständigen Geschäftseinheit aufgewertet und mit Christian Thier einen neuen Bereichsleiter eingesetzt. Zum anderen hatte schon im vergangenen Mai – zur Eröffnung des Microsoft Technology Center (MTC) im "Circle" beim Zürcher Flughafen – der UBS-CTO Olivier Schraner Einblicke in das Cloud-Projekt der Grossbank gegeben. Er zeigte nicht nur, dass Cloud-Computing für die Schweizer Finanzbranche möglich ist, sondern illustrierte das auch mit Zahlen: Demnach waren zu diesem Zeitpunkt bereits über 1000 Applikationen in die Public Cloud migriert worden und viele weitere sollen folgen, wie Schraner sagte. Ausserdem muss man wissen, dass Microsoft bereits Ende 2018 zu den Ankerkunden von Microsoft gehörte und damals einen Deal über angeblich "hunderte Millionen Dollar" bekannt geben konnte.

Mit neuen Tools zu mehr Umweltschutz

Mit dem als richtungsweisend deklarierten Ausbau der Partnerschaft soll die UBS Zugang zu einer Cloud-Plattform haben, die laut Microsoft mehr als 95% der Fortune-500-Unternehmen nutzen. Microsoft betont, dass es um den Zugriff auf viele Produktivitäts- und Kollaborationstools gehe. Ausserdem trage die Azure-Nutzung dazu bei, Effizienzsteigerung zu erreichen und "die Standards für Compliance und Sicherheit aufrechtzuerhalten".

Laut UBS hat die hauseigene Cloud-Strategie bereits die Art und Weise zu arbeiten, grundlegend verändert. Jetzt belebe die Intensivierung der Partnerschaft nicht nur das UBS-eigene Technologieportfolio neu, sondern die sich daraus ergebenden Entwicklungen und Erkenntnisse "werden der Finanzdienstleistungsbranche und darüber hinaus zugutekommen".

Bereits in den letzten Jahren habe man gemeinsam innovative Anwendungen entwickelt, die komplexe, regulatorische Anforderungen erfüllen, resümiert man bei Microsoft. In der jetzt erweiterten Partnerschaft gehe es darum, auch die ehrgeizigen Pläne der UBS zur digitalen Transformation zu beschleunigen.

Zudem verlagere die UBS im Einklang mit ihren Nachhaltigkeitszielen "weiterhin bestimmte Technologieplattformen von ihren lokalen und privaten Cloud-Servern zu Azure". Das habe in einigen Anwendungsfällen bereits zur Senkung des Energieverbrauchs dieser Workloads um bis zu 30% geführt. Ausserdem habe man zusammen eine "Carbon Aware API" entwickelt, "eine Open-Source-Lösung, die Empfehlungen für die Planung von rechenintensiven Workloads zu Zeiten gibt, in denen saubere, erneuerbare oder kohlenstoffarme Stromquellen am besten verfügbar sind". Die Lösung stehe inzwischen über die Green Software Foundation weiteren Unternehmen zur Verfügung.

Künftig werde man laut der Mitteilung auch KI und Datenanalytik zur Erforschung verbesserter Dienstleistungen einsetzen. Zudem will die UBS die Microsoft Power Plattform inklusive Power Apps und Power Automate verwenden, um schnell professionelle Anwendungen zu entwickeln, automatisierte Workflows zu erstellen und unterschiedliche Datenquellen miteinander zu verbinden.