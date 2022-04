UC-Spezialist Wildix nun selbst in der Schweiz aktiv

Der 2005 gegründete UC-Anbieter Wildix mit Hauptsitz in Estland hat eine Schweizer Tochtergesellschaft gegründet. Die Zürcher Dependance wird von Björn Frischknecht als Country Manager geleitet. Er kommt vom Kommunikationsspezialisten Fournet, zu dessen Mitgründern er gehört. Dort hat man bereits Wildix neben Lösungen von Swyx und auch Microsoft-Teams im Portfolio.

Um Interessenkonflikte auszuschliessen, hat Frischknecht nach eigener Aussage das VR-Präsidium und die Fournet-Geschäftsführung Ende 2021 abgegeben. Er werde auch seine Anteile an der Firma verkaufen, sagte er gegenüber indside-it.ch.

Als nächstes Ziel von Wildix nennt Frischknecht den Aufbau des Verkaufs in der Westschweiz. Ausserdem will er die Partnerlandschaft erweitern. Denn Wildix arbeite ausnahmslos über den Channel, wie er sagt. In der Schweiz umfasse die Channel-Landschaft 27 direkt betreute Partner und bestehe aus 55 Resellern, die indirekt betreut werden. Von ihnen würden hierzulande aktuell rund 500 Schweizer KMU aber auch Grossunternehmen mit bis zu 1'000 Lizenzen betreut, so Frischknecht.

Dass die UC-Spezialisten in die Schweiz kommen, erklärt Frischknecht mit den hohen Qualitätsansprüchen des Schweizer Marktes und damit, dass sich hierzulande keine Standardlösungen über die Bedürfnisse der meist mehrsprachigen Kundschaft stülpen liessen. Mit lokalen Ansprechpartnern stelle man die zur Umsetzung nötigte Beratung sicher.

Adressiert werde mit der zurzeit in 16 Sprachen verfügbaren Wildix-Lösung Unternehmen mit 1,6 Millionen User, so Frischknecht. Diese befinden sich in 135 Länder und werden von 700 Partnern betreut. Das hauseigne Forschungs- und Entwicklungszentrum sorge für den kontinuierlichen Ausbau der Tools, verspricht der Schweiz-Chef.