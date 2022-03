Ukraine-Krieg: Asylzentren müssen wegen drohendem Ansturm IT-Systeme aufrüsten

Um auf die mit dem Krieg in der Ukraine einhergehende humanitäre Katastrophe vorbereitet zu sein, benötigt das Staatssekretariat für Migration (SEM) zusätzliche IT-Dienstleistungen für die Arbeitsplatzsysteme in den Bundesasylzentren.

Dazu ist nun ein Auftrag über 4,1 Millionen Franken freihändig an Bechtle vergeben worden. Die benötigten Dienste würden schon "bislang vom Rahmenvertragspartner Bechtle erbracht", heisst es im Zuschlag auf der Ausschreibungsplattform Simap.

Da "in naher Zukunft mehrere zehntausend Menschen in der Schweiz Schutz suchen könnten" habe das SEM unter anderem dringlichen Bedarf an zusätzlichen IT-Dienstleistungen, um die hohe Zahl an Registrationen in den Bundesasylzentren bewältigen zu können, heisst es dort weiter.

Die Beschaffung der erforderlichen Leistungen im Wettbewerb sei "aufgrund der Unvorhersehbarkeit und Kurzfristigkeit des Bedarfs zeitlich nicht möglich", wird mit dem Hinweis auf die aktuelle Phase des Kriegsgeschehens erklärt.