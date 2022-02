Ukraine stellt sich auf russische Cyberangriffe ein

CRRTs sind eine Initiative der EU, um die Zusammenarbeit von einzelnen Staaten bei der Verteidigung im Cyberraum zu verbessern. Sie sollen mit gemeinsam entwickelten Tools ausgerüstet sein, um Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren.

Laut dem 'BBC'-Bericht habe ein Beamter Angriffe auf die ukrainische IT-Infrastruktur als wahrscheinlich bezeichnet. "Cybermassnahmen sind ein wichtiger Bestandteil von verschiedenen russischen Angriffsvarianten", so der nicht namentlich genannte Beamte.

Wie die Nachrichtenagentur 'Keystone-SDA' vermeldet, sind am Mittwochnachmittag Internetseiten von Regierung und Banken der Ukraine angegriffen worden. "Ungefähr ab 16.00 Uhr begann eine weitere massive DDoS-Attacke auf unseren Staat", schrieb Digitalminister Mychajlo Fedorow im Nachrichtenkanal Telegram. Von der Überlastung durch die grosse Anzahl von Anfragen betroffen seien die Parlamentsseite, das Regierungsportal und die Seite des Aussenministeriums.

Die genannten Seiten waren am späten Nachmittag nicht oder nur schwer erreichbar. Nach den Attacken vom Januar und von vergangener Woche getroffene Sicherheitsmassnahmen hätten jedoch bei anderen Regierungsseiten gewirkt. Kiew und US-Experten hatten hinter den beiden Cyberangriffen damals Russland vermutet.

So hatten die Regierungen von Grossbritannien und den USA Russland für Cyberangriffe auf ukrainische Banken und Regierungswebsites verantwortlich gemacht. Auch die Europäische Zentralbank warnte vor entsprechenden Angriffen

"Bei der Malware handelte es sich nicht um Ransomware, sondern lediglich um einen ausgeklügelten Wiper, wie er auch bei den NotPetya-Angriffen eingesetzt wurde", schreibt Chester Wisniewski, Principal Research Scientist beim Sicherheitsdienstleister Sophos. Ausserdem seien viele falsche Fährten hinterlassen worden. "Ablenken, verwirren, leugnen und versuchen zu spalten scheint jetzt das Standardrepertoire zu sein", so der Sophos-Mann. Unabhängig davon, ob die Lage weiter eskaliere, würden die Cyberoperationen mit Sicherheit weitergehen. "Seit dem Sturz von Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 ist die Ukraine einer ständigen Flut von Angriffen ausgesetzt, die in unterschiedlichem Masse Höhen und Tiefen aufweisen", so Wisniewski.