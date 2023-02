Ukrainische IP-Adressen werden russifiziert

Russland hat in den besetzten Gebieten der Ukraine das Internet übernommen. Ab Juni letzten Jahres, also rund 4 Monate nach dem Einmarsch, haben Behörden in den besetzten Gebieten den lokalen Internetverkehr über russische Netzwerke umgeleitet. Das berichtete die ' New York Times ' (Paywall) im vergangenen Jahr.

Nun zeigen Recherchen des US-Netzwerkbeobachters Kentik, dass dieses Vorgehen Russlands systematisch ist. So wurden bestimmte IP-Bereiche in den besetzten Gebieten Donezk und Luhansk "russifiziert", also von der Ukraine nach Russland verschoben, schreibt das Unternehmen in einem Blogpost

Übernahme von IP-Adressen ist systematisch

Dieses Vorgehen Russlands ist nicht neu: Schon bei der Annektion der Krim hat Kentik Registrierungsänderungen identifiziert. Am 18. März 2014 seien die IP-Adressen von der Ukraine auf Russland umgestellt worden, heisst es im Blogpost. Dafür sei damals extra ein "Unterseekabel und andere Infrastruktur" gebaut worden, schreibt die 'New York Times'.

"Das erste, was ein Besatzer tut, wenn er auf ukrainisches Territorium kommt, ist, die Netze zu unterbrechen", zitiert das US-Blatt den Leiter der Entwicklung mobiler Breitbandverbindungen im ukrainischen Ministerium für digitale Transformation.

Russische Zensur auf ukrainischem Staatsgebiet

Das Ziel ist klar: Den Zugang von ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern zum Internet einschränken und das ukrainische Internet zensurieren. Ebenso kann Russland dadurch den Zugang zu Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken auf ukrainischem Staatsgebiet sperren sowie ukrainische Nachrichtenseiten sowie unabhängigen Informationsquellen behindern bis sperren.

Das Vorgehen Russlands ist weltweit wohl einmalig. Es gebe kaum einen historischen Präzedenzfall, heisst es in der 'New York Times'. "Selbst nachdem Peking ab 2019 mehr Kontrolle über Hongkong übernommen hatte, wurde das Internet in der Stadt nicht der gleichen Art von Zensurkontrollen wie auf dem chinesischen Festland unterworfen", schreibt die Zeitung.