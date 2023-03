Ultrasoft ernennt einen neuen CEO

Bei der Softwarefirma Ultrasoft kommt es zu einem Führungswechsel. Pascal Zwettler steigt am 1. Mai beim Berner Unternehmen ein und übernimmt den CEO-Posten am 1. Juli 2023 von Reto Bitschnau. Dieser werde bei Ultrasoft zunächst neue Aufgaben übernehmen und eine geordnete Übergabe sicherstellen. 2024 wolle er in Pension gehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Unterbruch ist Pascal Zwettler seit über 19 Jahren auf Führungsebene für den Kanton Bern tätig. Der 50-Jährige ist derzeit stellvertretender Leiter des Amts für Informatik und Organisation des Kantons (Kaio), Leiter der Abteilung Organisation und Sicherheit sowie Chief Security Officer des IT-Amts. In seiner Abteilung führt er rund 25 Mitarbeitende. In seiner aktuellen Position ist Zwettler verantwortlich für die zentrale Beschaffungsstelle ICT sowie die Fachbereiche Personal und Entwicklung, Projektmanagement und Sicherheit.