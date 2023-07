UMB forciert das Cloud-Geschäft

UMB schafft im Zuge einer strategischen Ausrichtung einen eigenen Ge­schäfts­bereich für die Cloud. Dabei werden die einzelnen Teams für AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und die hauseigene UMB-Cloud zusammen­gelegt, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit will man der Kundschaft ein umfangreicheres Portfolio an Multi-Cloud-Diensten anbieten können.

"Mit der Verstärkung im Bereich Cloud wollen wir unsere Kunden bei der Modernisierung ihrer bestehenden Applikationen und der Entwicklung neuer Cloud-Applikationen besser unterstützen", wird Martin Gartmann, CEO von UMB, in der Mitteilung zitiert. Dadurch wolle man zum "Nummer 1 Multi-Cloud-Anbieter der Schweiz" werden.

Der neu formierte Geschäftsbereich wird zudem durch ein Data-Science-Team unterstützt. Dieser Bereich wurde in den letzten Monaten erst aufgebaut, heisst es von UMB. Durch den Einsatz von Daten-Pipelines, Künstlicher Intelligenz, Datenanalysen und Maschinellem Lernen sollen die Kunden einen Mehrwert aus ihren Daten generieren.

Cybersecurity immer wichtiger

Angesichts der steigenden Bedrohung durch Cyberattacken und der Ver­la­ger­ung von IT-Services in Cloud-Umgebungen wächst auch das Bedürfnis nach mehr IT-Sicherheit. Deshalb hat UMB auch das Angebot um die Security Information und Event Management (SIEM)-Lösung von Microsoft ausgebaut. Zudem ist das Cyber-Defense-Center am Standort in Madrid innert Jahresfrist auf die dreifache Grösse gewachsen.

Heute sind in der spanischen Hauptstadt über 30 Security-Spezialistinnen und -Spezialisten angestellt. Sie sammeln und analysieren rund um die Uhr Sicher­heits­vorfälle. "Allgemein wächst das Cybersecurity-Angebot von UMB weiter an", schreibt der IT-Dienstleister. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 70 Security-Fachpersonen.