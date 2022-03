Umsatzrekord für Zühlke Group

Der CEO der Zühlke Group, Fabrizio Ferrandina, spricht in einer Mitteilung zum Verlauf seines vergangenen Geschäftsjahres 2021 von einem "nach wie vor herausfordernden internationalen Geschäftsumfeld". Dies scheint den Geschäftserfolg seines Unternehmens im letzten Jahr aber kaum beeinträchtigt zu haben. Wie die Zühlke Group mitteilt, hat sie im Finanzjahr 2021 erstmals die Marke von 200 Millionen Franken Jahresumsatz übertroffen. Und zwar nicht zu knapp: 218 Millionen Franken Umsatz bedeuten eine Steigerung um fast ein Fünftel verglichen mit 2020 (185 Millionen Franken).

Insbesondere die Bereiche Daten und künstliche Intelligenz seien international die Treiber dieser Entwicklung. Auf diese beiden Bereiche wolle man auch in Zukunft ein Hauptaugenmerk legen, schreibt die Zühlke Group.

Ähnliches gilt auch für die Zühlke-Strategie in der Schweiz. "Globale Megatrends wie die strategische Nutzung von Daten, künstliche Intelligenz oder die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Services bieten für uns – aber auch den Wirtschaftsstandort Schweiz als Ganzes – enormes Potenzial. Wichtig sind gute Rahmenbedingungen von der Politik sowie Investitionen in Infrastruktur und Aus- und Weiterbildung", lässt sich Nicolas Durville, der CEO von Zühlke Schweiz in der Mitteilung zitieren.