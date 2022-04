Unabiz übernimmt Sigfox

Das Handelsgericht in Toulouse hat am 21. April der Übernahme von Sigfox durch Unabiz zugestimmt. Unabiz ist der bisherige Betreiber des Sigfox-Netzwerks in Singapur und Taiwan. Sigfox gilt als Erfinder einer eigenen Technologie für Low-Power-Wide-Area-Netzwerke (LPWAN) speziell für IoT-Anwendungen, auch "0G-Technologie" genannt. Im Januar 2022 meldete das französische Unternehmen Insolvenz an.