Und schon wieder schlägt Lapsus$ zu

"Wir machen Ferien bis zum 30. März", hatten die Hacker von Lapsus$ am 23. März auf ihrem Telegram-Kanal verkündet. Mitten in deren Urlaubszeit fiel dann die Meldung, dass die britische Polizei sieben mutmassliche Mitglieder verhaftet hatte, darunter ein 16-Jähriger, der angeblich der Kopf der Bande sein soll. Doch das scheint Lapsus$ nicht eingeschränkt oder gar zerschlagen zu haben, wie ihr neuster angeblicher Angriff auf Globant zeigt.

Pünktlich am 30. März tauchte in den frühen Morgenstunden auf Telegram die Nachricht auf: "Wir sind offiziell zurück aus den Ferien." Wenige Minuten später folgte die Bekanntgabe, Lapsus$ habe erfolgreich Globant attackiert und Links zu Datenpakten wurden veröffentlicht. Globant hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und ist international hauptsächlich im Bereich Consulting und Softwareentwicklung tätig. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen mit weltweit 25'500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 814 Millionen US-Dollar.

Das veröffentlichte, 70 Gigabyte grosse Datenpaket könnte Daten von prominenten Globant-Kunden enthalten, wie Screenshots andeuten. Ein Ordner ist mit "Facebook" betitelt, ein anderer mit "Apple-health-app" und weitere mit Verweisen auf Abbott, DHL, Citibank und BNP Paribas. Die Hacker schreiben auch von "mangelhaften Sicherheitspraktiken" bei Globant. Es sei ihnen gelungen, "die Admin-Anmeldedaten für alle dortigen Devops-Plattformen" zu erbeuten und offenzulegen.