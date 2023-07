UNO berät sich über KI

Der UNO-Sicherheitsrat hat zum ersten Mal über die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz diskutiert. Die Sitzung fand auf Vorschlag von Grossbritannien statt. "Wie jede und jeden hier hat mich die neueste Form von KI geschockt und beeindruckt", sagte UNO-Generalsekretär António Guterres vor dem Rat in New York. Er warnte vor den Gefahren und sprach sich für eine Einrichtung einer Regulierungsbehörde aus.

"Generative KI hat ein enormes Potenzial, für Gut und Böse", sagte Guterres weiter. "Die Urheber selbst haben davor gewarnt, dass noch viel grössere, möglicherweise katastrophale und existenzielle Risiken bevorstehen. Ohne Massnahmen zur Bewältigung dieser Risiken sind wir unserer Verantwortung gegenüber gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nicht mehr gewachsen."

Er schlägt zum Beispiel ein rechtsverbindliches Abkommen vor, das den KI-Einsatz in automatisierten Kriegswaffen verbietet. Ausserdem will der Generalsekretär bis Ende diesen Jahres einen Beirat zusammenstellen, der Vorschläge für eine Regulierung entwickeln soll.

Auch wegweisende KI-Unternehmen sollen mit der UNO zusammenarbeiten müssen.

"Die Vereinigten Staaten freuen sich darauf, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung vertrauenswürdiger KI-Systeme dem globalen öffentlichen Wohl dient", äusserte sich auch Jeffrey DeLaurentis, US-Botschafter für besondere politische Angelegenheiten.

Am Treffen nahmen auch einige Vertreter der Tech-Branche teil – so etwa Jack Clark, Mitgründer des KI-Unternehmens Anthropic. Er forderte den Sicherheitsrat auf, privaten Unternehmen die Entwicklung Künstlicher Intelligenz nicht zu überlassen.

"Die Regierungen der Welt müssen zusammenkommen, um die weitere Entwicklung leistungsstarker KI-Systeme zu einem gemeinsamen Unterfangen aller Teile der Gesellschaft zu machen, anstatt nur von einer kleinen Anzahl von Unternehmen diktiert zu werden, die auf dem Markt miteinander konkurrieren", meinte er weiter.

Die Schweiz, die noch bis 2024 zu den Mitgliedern im UNO-Sicherheitsrat gehört, bedankte sich bei Grossbritannien, die "wichtige Debatte" organisiert zu haben. "Aus Sicht der Schweiz, kann KI zum Beispiel zur Konfliktanalyse, zu Frühwarn- und Präventionsmassnahmen, aber auch zu Mediationsbestrebungen und zur Friedenskonsolidierung beitragen", erklärte Pascale Baeriswyl, Schweizer Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York , in ihrem Statement.