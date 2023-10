UNO sieht Kryptowährungen als Umweltproblem

"Unbestreitbar haben digitale Währungen das Vertrauen der weltweit führenden Investoren gewonnen", schreibt die UNO in einer Mitteilung. Doch der aufstrebende Markt habe seine Schattenseiten. Laut einer neuen Studie von Wissenschaftlern der Vereinten Nationen kann das Krypto-Mining erhebliche Umweltauswirkungen auf Klima, Wasser und Land haben.

Untersucht wurde der Bitcoin als bekannteste und beliebteste Kryptowährung. Die Wissenschaftler haben dazu die Aktivitäten von 76 Nationen mit Bitcoin-Mining im Zeitraum von 2020 bis 2021 analysiert. "Die Ergebnisse sind schockierend", schreiben sie. "Neben einem beträchtlichen Kohlenstoff-Fussabdruck haben die weltweiten Bitcoin-Mining-Aktivitäten auch einen erheblichen Wasser- und Land-Fussabdruck."

Energieverbrauch wie Pakistan

Laut den Studienergebnissen verbrauchte das globale Bitcoin-Mining-Netzwerk im untersuchten Zeitraum 173,42 Terawattstunden (TWh) Strom. Dabei sei die benötigte Energie im Vergleich zum Vorzeitraum 2018 bis 2019 um 60% gestiegen. "Wäre Bitcoin ein Land, würde sein Energieverbrauch auf Platz 27 der Weltrangliste stehen, noch vor einem Land wie Pakistan mit einer Bevölkerung von über 230 Millionen Menschen", so die UNO. Zum Vergleich: Der Energieverbrauch der gesamten Schweiz betrug im letzten Jahr laut Bundesamt für Energie 57 TWh.

Da Bitcoin vor allem fossile Energie verbraucht, entspreche der daraus resultierende Kohlenstoff-Fussabdruck der Verbrennung von 84 Milliarden Pfund Kohle oder dem Betrieb von 190 Erdgas-Kraftwerken. "Um diesen Fussabdruck auszugleichen, müssten 3,9 Milliarden Bäume gepflanzt werden, was fast der Fläche der Niederlande, der Schweiz oder Dänemarks oder 7% des Amazonas-Regenwaldes entspricht", erklären die Studienautoren.

Wasserbedarf wie 300 Millionen Menschen in Afrika

Wasserkraft als wichtigste erneuerbare Energiequelle des Bitcoin-Mining-Netzwerks habe etwa 16% des Strombedarfs abgedeckt. Aber auch um den Wasser-Fussabdruck stehe es nicht besser: "Bitcoin benötigt eine Wassermenge, die mehr als 660'000 Schwimmbecken von olympischer Grösse füllen würden – genug, um den derzeitigen Wasserbedarf von mehr als 300 Millionen Menschen in den ländlichen Gebieten Afrikas südlich der Sahara zu decken." Der Land-Fussabdruck, die genutzte Landfläche des weltweiten Bitcoin-Minings, habe weiter das 1,4-fache der Fläche von Los Angeles betragen.

China war gemäss UNO mit Abstand die grösste Bitcoin-Mining-Nation. Neben China gehörten die USA, Kasachstan, Russland, Malaysia, Kanada, Deutschland, Iran, Irland und Singapur zu den Top 10 der Mining-Nationen im Zeitraum 2020-2021.

In den technologischen Fortschritt investieren

"Unsere Ergebnisse sollten nicht von der Nutzung digitaler Währungen abhalten", erklärte Professor Kaveh Madani, Direktor des Instituts für Wasser, Umwelt und Gesundheit der Universität der Vereinten Nationen (UNU-INWEH), der die Studie leitete. "Stattdessen sollten sie uns ermutigen, in regulatorische Eingriffe und technologische Fortschritte zu investieren, die die Effizienz des globalen Finanzsystems verbessern, ohne die Umwelt zu schädigen."

Die UNO-Wissenschaftler geben in ihrem Bericht eine Reihe von Empfehlungen zu möglichen Massnahmen ab, mit denen Regierungen die Umweltauswirkungen von Kryptowährungen überwachen und verringern könnten. Sie schlagen ausserdem vor, in andere Arten von digitalen Währungen zu investieren, "die in Bezug auf den Energieverbrauch effizienter sind und die Umwelt weniger belasten".