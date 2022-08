UNO will weltweit einheitliche Regelungen digitaler Technologien

Seit Mitte Juli ist Amandeep Gill der neue Technologiebeauftragte der Vereinten Nationen. In dieser Rolle soll der Ingenieur und Diplomat die UNO ins digitale Zeitalter führen. Gill ist nicht der erste, der das versucht, dennoch gibts die Stelle erst seit 2021.

In einem Gespräch mit ' Swissinfo ' sagte Gill, dass sich die Dinge in der digitalen Welt in einem sehr schnellen Tempo bewegen würden. "Wenn wir an unseren traditionellen Methoden festhalten, ist die Technologie schneller als die Politik." Gills Ansicht nach müsse man sich, damit das eben nicht passiere, auf eine "Mischung aus weichen und harten Normen verlassen können – zum Beispiel auf unverbindliche Empfehlungen und auf rechtsverbindliche Verträge." Die Tech-Community müsse ebenso miteinbezogen werden wie Regierungen, Privatunternehmen und NGO.